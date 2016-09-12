Ученые Сибири помогут в создании газогенератора для безопасности будущего самолета Airbus

ТОМСК, 12 сентября. /ТАСС/. Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) и ФНПЦ "Алтай" в 2017 году разработают технологию создания генератора холодного газа для систем безопасности самолета будущего Airbus. Эта же разработка может быть использована во вспомогательных системах новейшей европейской ракеты-носителя Ariane-6 и космических аппаратах, рассказал ТАСС заведующий лабораторией высокоэнергетических и специальных материалов ТГУ Александр Ворожцов.

Такая договоренность была достигнута в ходе визита в Томск представителей Airbus Safran Launchers (СП авиакосмического концерна Airbus Group и французской корпорации Safran). "У них стоит задача обеспечить безопасность будущего самолета Airbus, они решают ее с нашей помощью. Им интересен низкотемпературный газогенератор, способный при использовании малого количества высокоэнергетического материала обеспечить большое количество холодного газа. В будущем году совместно с ФНПЦ "Алтай" мы передадим им технологию создания газогенератора", - сказал ученый.

По его словам, такой генератор может быть использован для наддува эластичных оболочек: надувных трапов для спасения людей из горящего самолета, систем для перекрытия доступа в определенные пространства, для мгновенной отсечки систем бортовой электроники при возгорании воздушного суда. Однако проблема таких систем в том, что горение высокоэнергетического материала сопровождается очень высокой температурой.

"Мы с ФНПЦ "Алтай" добились того, что в продукты сгорания такого газогенератора можно спокойно руку подносить. ТГУ занимается моделированием, коллеги с Алтая создают конструкцию и отрабатывают ее. Важно обеспечить низкую токсичность и решить проблему устойчивости горения при масштабировании: французам при серьезных требованиях к быстроте времени работы устройства надо наддуть оболочки в пять и более кубометров, для этого нужно до 4 кг высокоэнергетического материала. Пока 1 кг работает, остальное взрывается. Работаем над этим. Такое устройство создается впервые в мире", - пояснил Ворожцов.

Он отметил, что также стоит задача создать систему наддува для работы в космосе. "Есть идея, что модули, в которых работают космонавты, можно наддуть в безвоздушном пространстве, а не везти с собой эту тяжелую конструкцию. Или, например, эту технологию можно использовать для исполнительных механизмов разворачивания солнечных батарей в космосе. Сейчас Airbus Safran Launchers изготавливают ракету Ariane-6, там также будут нужны системы наддува", - подчеркнул ученый.

В свою очередь, руководитель департамента материалов и эксплуатации компании Airbus Safran Launchers Эрвье Грейндорж, ответственный за разработку новых материалов, подтвердил ТАСС заинтересованность в разработке сибирских ученых. "Газогенератор очень интересен, потому что может найти применения в области обеспечения безопасности, мы тоже над этим работаем", - заметил он.