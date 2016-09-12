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Уральские ученые разработали титановые импланты на 40% дешевле импортных

Наука
12 сентября, 10:31 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, сентября. /ТАСС
По словам разработчиков, новые импланты позволят также снизить количество повторных операций у пациентов
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Уральские ученые разработали импланты из титана для травматологии и ортопедии, которые на 30-40% дешевле зарубежных аналогов. Над новой технологией работали специалисты Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), Уральского федерального университета (УрФУ) и ОКБ "Новатор", сообщил в понедельник корреспондент ТАСС аспирант кафедры травматологии и ортопедии УГМУ Федор Зверев.

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"Мы разработали новые титановые импланты для травматологии и ортопедии, которые по себестоимости производства на 30-40% дешевле импортных аналогов. В данном случае используется новый подход к производству, то есть большее внимание уделяется титану, его модуль упругости (способность воспринимать нагрузки без разрушения - прим. ТАСС) приближен к модулю упругости кости", - сказал Зверев.

По его словам, в дальнейшем ученые планируют совершенствовать технологию для того, чтобы максимально приблизить характеристики титановых имплантов к свойствам кости.

"Для российских травматологов разработка имплантов из титана - новое направление, которое получило свое развитие в последний год. Уже выпущено и опробовано порядка 35 титановых стержней - имплантов. Эта партия успешно прошла клинические испытания, стержни были установлены пожилым людям, страдающим остеопорозом. В результате лечения они вновь смогли свободно двигаться и выполнять физические упражнения", - пояснил ученый.

Собеседник агентства также отметил, что новые импланты позволят снизить количество повторных операций у пациентов. "На данный момент до 20% пациентов приходят на повторные операции в связи со сдвигом импланта, так как стержень выходит за границы кости, что лишает человека способности к передвижению", - уточнил Зверев.

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