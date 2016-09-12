Уральские ученые разработали титановые импланты на 40% дешевле импортных

Похолодание ожидается в Москве на этой неделеМосква 12 сентября, 11:46
Объем экспорта ПГК из Западной Сибири в августе 2016 года увеличился на 16%Транспорт 12 сентября, 11:28
"Галс-Девелопмент": комплекс апартаментов "Сады Пекина" введен в эксплуатациюНовости партнеров 12 сентября, 10:57
Ученый: глубина полярного озера Большое Щучье может достигать 165 метровНовости Урала 12 сентября, 10:43
Дебаты перед выборами депутатов Госдумы. Видеотрансляция завершенаПолитика 12 сентября, 10:31
Уральские ученые разработали титановые импланты на 40% дешевле импортныхНаука 12 сентября, 10:31
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше летПолитика 12 сентября, 10:00
Экс-гендиректор "Сибтрубопроводстроя" предстанет перед судомСибирь 12 сентября, 9:58
Более 40 га газонов разбили на пересечениях МКАД с вылетными магистралямиМосква 12 сентября, 9:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Уральские ученые разработали импланты из титана для травматологии и ортопедии, которые на 30-40% дешевле зарубежных аналогов. Над новой технологией работали специалисты Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), Уральского федерального университета (УрФУ) и ОКБ "Новатор", сообщил в понедельник корреспондент ТАСС аспирант кафедры травматологии и ортопедии УГМУ Федор Зверев.
"Мы разработали новые титановые импланты для травматологии и ортопедии, которые по себестоимости производства на 30-40% дешевле импортных аналогов. В данном случае используется новый подход к производству, то есть большее внимание уделяется титану, его модуль упругости (способность воспринимать нагрузки без разрушения - прим. ТАСС) приближен к модулю упругости кости", - сказал Зверев.
По его словам, в дальнейшем ученые планируют совершенствовать технологию для того, чтобы максимально приблизить характеристики титановых имплантов к свойствам кости.
"Для российских травматологов разработка имплантов из титана - новое направление, которое получило свое развитие в последний год. Уже выпущено и опробовано порядка 35 титановых стержней - имплантов. Эта партия успешно прошла клинические испытания, стержни были установлены пожилым людям, страдающим остеопорозом. В результате лечения они вновь смогли свободно двигаться и выполнять физические упражнения", - пояснил ученый.
Собеседник агентства также отметил, что новые импланты позволят снизить количество повторных операций у пациентов. "На данный момент до 20% пациентов приходят на повторные операции в связи со сдвигом импланта, так как стержень выходит за границы кости, что лишает человека способности к передвижению", - уточнил Зверев.