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Первое в истории успешное кесарево сечение было сделано в 1337 году в Праге

Наука
12 сентября, 15:46 UTC+3 ПРАГА /Корр. ТАСС, Игорь Шамшин
Произошло это при дворе чешского короля Иоганна Люксембургского, операцию перенесла его вторая жена Беатриса де Бурбон
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ПРАГА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Шамшин/. Первое в истории успешное кесарево сечение было проведено в 1337 году в Праге. Как пишет газета Mlada Fronta Dnes, в результате операции была спасена жизнь матери и ребенка.

"Первое в истории кесарево сечение, когда жизнь удалось сохранить и матери и ребенку, было проведено в 1337 году в Праге, - отметило издание, - Родоразрешающая операция была сделана при дворе чешского короля Иоганна (Яна) Люксембургского. Роженицей была его вторая жена Беатриса де Бурбон, новорожденным - Вацлав, который являлся сводным братом (будущего императора Священной Римской империи - прим. корр. ТАСС) Карла IV".

Это открытие, по мнению газеты, заставит переписать историю медицины. Его сделали чешские историки и ученые-медики, изучая древние архивы Чешского королевства.

Титаническая работа по систематизации архивных документов была проведена в связи с проходящими в республике празднованиями 700-летия со дня рождения Карла IV. Чехия при этом монархе, которого чехи называют "отцом родины", достигла наибольшего могущества, а Прага стала крупнейшим политическим центром средневековой Европы.

В материале газеты отмечается, что мировой исторической науке до сих пор был известен лишь единственный случай успешного проведения кесарева сечения "около 1500 года в Швейцарии".

"Примерно до 1870 года врачи не могли делать операции на брюшной полости, так как до этого времени не существовало действенных средств анестезии. Еще во второй половине ХIХ века при попытке проведения кесарева сечения умирало 90 процентов женщин - от невыносимой боли, потери крови или от сепсиса", - подчеркнула газета.

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