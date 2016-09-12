СМИ: в Арктике нашли обломки второго судна пропавшей экспедиции Франклина

ОТТАВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Поисковики сумели обнаружить обломки корабля Terror - второго из двух пропавших почти 170 лет назад в канадской Арктике судов экспедиции британского путешественника Джона Франклина (1786-1847). Об этом в понедельник сообщил телеканал CBS.

По его данным, фрагменты найдены недалеко от острова Бичи в арктическом регионе Нунавут. Они находятся "в хорошем состоянии". Известно, что обломки обнаружили члены экипажа научно-исследовательского судна Martin Bergmann. Другой информации пока нет.

Экспедиция по освоению Арктики под руководством Франклина началась в 1845 году. В ней участвовали два корабля - Terror и Erebus. В сентябре 1846 года они были затерты льдами близ острова Кинг-Уильям и никогда больше не выходили в открытые воды.

Известно также, что до 1848 года участники экспедиции зимовали на этом острове. Там же 11 июня 1847 года от болезней скончался Франклин. В апреле 1848 года его оставшиеся в живых коллеги планировали выйти из лагеря и попытаться достичь реки Бак на канадском побережье. Позже со слов эскимосов выяснилось, что порядка 30-40 человек все же смогли добраться до северной части материка, но были в сотнях миль от западной цивилизации.

Первые поиски экспедиции Франклина начались в 1848 году под давлением британской общественности и супруги исследователя. Почти за 170 лет удалось обнаружить лишь несколько захоронений и некоторые личные вещи членов команды. В конце августа 2014 года правительство Канады собрало новую поисковую группу. В нее вошли как патрульные корабли, так и исследовательские суда, в том числе российский ледокол "Академик Сергей Вавилов".

В начале сентября того же года в заливе Северного Ледовитого океана Куин-Мод исследователи обнаружили части железной конструкции, как позже было установлено, принадлежавшие Erebus. На нем в Арктику вышел сам Франклин. Летом текущего года канадские власти объявили, что поиски второго судна будут продолжены.