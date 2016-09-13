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Первый конгресс университетов Арктики открывается в Санкт-Петербурге

Наука
13 сентября, 0:57 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко
В форуме примут участие более 500 ученых из 180 университетов северных стран
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© Лев Федосеев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Проблемы серьезного научного изучения Арктики и возможности международной кооперации в этой сфере будут в центре внимания участников первого конгресса университетов Арктики (UArctic), который примет на своей площадке Санкт-Петербургский государственный университет. Конгресс открывается во вторник с участием более 500 ученых из 180 университетов северных стран - России, Северной Европы, США и Канады, а также Японии, Китая, Франции, Германии.

"Геологическое изучение Арктики предполагает бурение дна. Но ни одно существующее судно в Арктике работать не сможет. Было бы оптимально создать широкую международную кооперацию для осуществления этих работ", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС проректор СПбГУ по научной работе Сергей Аплонов.

По аналогии с МКС

Аплонов полагает, что какие-либо работы в Арктике невозможны без российского ледокольного флота, однако кроме этого требуется построить специализированное судно для бурения океанского дна. "Это очень дорогостоящий проект. Он мог бы реализовываться на принципах международной кооперации. Подобный опыт есть - это и Большой адронный коллайдер и Международная космическая станция", - полагает ученый.

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Аплонов рассказал, что в советское время был предложен ряд технических решений и идей по созданию такого судна, однако до реализации тогда дело не дошло. Своевременность и перспективность возвращения к этим и другим наработкам в сфере геологического изучения Арктики станет одной из ключевых дискуссионных тем форума, считает эксперт.

Говоря о возможной стоимости изучения геологического строения Арктического региона, Сергей Аплонов отметил, что затраты могут быть очень серьезными. "Одна разведочная скважина на Сахалинском шельфе обходится в 5 млрд рублей, а в условиях Арктики те же работы будут стоить в разы дороже", - отметил он.

Предыстория вопроса

Бурение океанского дна изначально было международным проектом, в котором вплоть до начала 90-х годов активно участвовали советские ученые, рассказал собеседник. Возможности для бурения океанского дна открыл трагический инцидент - гибель советской дизельной подводной лодки К-129 у Гавайских островов. В США предприняли операцию по ее подъему и для этого было специально построено судно "Гломар Эксплорер".

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© Фотохроника ТАСС

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Суда "Гломар Эксплорер" и "Гломар Челленджер" стали первыми судами для глубоководного бурения. Последовательно были исследованы Атлантический, Тихий и Индийский океаны. С 1985 года международная команда ученых работает на буровом судне "Джоидес Резолюшн". "Исследовательское судно практически не выходит из моря, меняются только команды", - отметил собеседник агентства.

Другим подходом к исследованию океанского дна стало создание в 1987 году глубоководных аппаратов "Мир" с глубиной погружения до шести тысяч метров. На этих аппаратах в 2007 году впервые было достигнуто дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе.

Среди других предложенных к обсуждению тем - междисцилинарность, хорошую возможностью для которой дают все арктические исследования, так как Арктика представляет собой отдельный мир, где плотно естественным образом увязаны науки о земле, этнография, языкознание, физика, химия, гляциология, изучение климата и другие научные дисциплины.

Также на форуме будут подведены итоги 20-летнего сотрудничества университетов в рамках сетевого университета UArctic.

Форум продлится до 16 сентября.

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