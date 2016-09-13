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В Аргентине обнаружен метеорит весом более 30 тонн

Наука
13 сентября, 8:47 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
Находку сделали в зоне Кампо-дель-Сьело ("Небесное поле"), где 4 тыс. лет назад прошел метеоритный дождь
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© AP Photo/Jens Meyer

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 сентября. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинские исследователи обнаружили метеорит на юго-западе провинции Чако.

Как рассказал информационному агентству "Телам" глава местной Ассоциации астрономии Марио Вескони, вес находки составляет 30,8 тонн.

Небесное тело найдено в окрестностях городка Гансело, в так называемой зоне Кампо-дель-Сьело ("Небесное поле"), где 4 тыс. лет назад прошел метеоритный дождь. По мнению аргентинских ученых, к настоящему моменту найдено только 35% космических объектов, упавших в этом регионе.

Как отметил Вескони, находка стала результатом нескольких месяцев исследований. Тем не менее, хотя астрономы и знали, что ищут, размер небесного тела оказался для них неожиданностью. По оценкам исследователей из Ассоциации астрономии Чако, найденный ими болид может оказаться одним из самых крупных метеоритов, обнаруженных на Земле.

На сегодняшний день самым тяжелым считается метеорит "Гоба", найденный на юго-западе Африки в 1920 году. Его вес составляет 60 тонн.

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