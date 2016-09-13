В Японии разработали компьютерную программу, заменяющую отдел кадров в компаниях

ТОКИО, 13 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японские компании все больше внимания уделяют разработке "искусственного интеллекта", который на практике представляет собой программы для автоматизации тех или иных процессов. Одна из последних новинок корпорации NEC - система подбора сотрудников, которая призвана в будущем едва ли не полностью заметить целые отделы кадров в учреждениях.

Внедрение этой программы предполагает проведение первоначального собеседования для кандидата не с человеком, а с компьютером. С помощью программного обеспечения автоматически анализируется подаваемое резюме, а также результаты отборочных тестов, которые проходит соискатель. На основе данных компьютер дает уже настоящим живым сотрудникам отдела кадров рекомендации по будущему найму.

По мнению разработчиков, повсеместное применение этой программы позволит значительно снизить затраты на содержание кадровых специалистов, а также исключит человеческий фактор на первоначальном этапе подбора специалистов. В будущем инженеры надеются доработать программу системой автоматического распознавания языка тела, чтобы иметь возможность составить более полный потрет кандидата на должность.

Не стоит на месте в разработке "искусственного интеллекта" и корпорация Hitachi, инженеры которой разработали индивидуальное устройство, дающее работнику советы по организации рабочего времени. Прибор фиксирует, какие действия совершает сотрудник, сколько времени проводит в том или ином месте, часто ли отлучается передохнуть, и даже "измеряет", насколько тесный контакт человек поддерживает с коллегами.