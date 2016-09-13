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В Японии разработали компьютерную программу, заменяющую отдел кадров в компаниях

Наука
13 сентября, 15:41 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Внедрение этой программы предполагает проведение первоначального собеседования для кандидата не с человеком, а с компьютером
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ТОКИО, 13 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японские компании все больше внимания уделяют разработке "искусственного интеллекта", который на практике представляет собой программы для автоматизации тех или иных процессов. Одна из последних новинок корпорации NEC - система подбора сотрудников, которая призвана в будущем едва ли не полностью заметить целые отделы кадров в учреждениях.

Внедрение этой программы предполагает проведение первоначального собеседования для кандидата не с человеком, а с компьютером. С помощью программного обеспечения автоматически анализируется подаваемое резюме, а также результаты отборочных тестов, которые проходит соискатель. На основе данных компьютер дает уже настоящим живым сотрудникам отдела кадров рекомендации по будущему найму.

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По мнению разработчиков, повсеместное применение этой программы позволит значительно снизить затраты на содержание кадровых специалистов, а также исключит человеческий фактор на первоначальном этапе подбора специалистов. В будущем инженеры надеются доработать программу системой автоматического распознавания языка тела, чтобы иметь возможность составить более полный потрет кандидата на должность.

Не стоит на месте в разработке "искусственного интеллекта" и корпорация Hitachi, инженеры которой разработали индивидуальное устройство, дающее работнику советы по организации рабочего времени. Прибор фиксирует, какие действия совершает сотрудник, сколько времени проводит в том или ином месте, часто ли отлучается передохнуть, и даже "измеряет", насколько тесный контакт человек поддерживает с коллегами.

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