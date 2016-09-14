Четыре новых вида фауны нашли специалисты РГО в сибирской пещере Кек-Таш

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Четыре новых вида фауны были обнаружены специалистами Русского географического общества в самой глубокой пещере Сибири Кек-Таш, сообщил журналистам руководитель экспедиции "Глубины Алтая - 2016" Станислав Купцов.

"За время экспедиции мы отсняли 330 гигабайтов подземного материала для съемки фильма об уникальной пещере Кек-Таш. Также нами были найдены четыре ранее неизвестных науке вида животных. Речь идет о так называемых троглобионтах - мелких рачках, живущих в пещерах", - сказал Купцов в ходе заседания медиаклуба РГО.

Также спелеологи РГО открыли две новые пещеры поблизости от Кек-Таша - одна из них пока осталась безымянной, другая получила имя "Аврора". Кроме того, в самом Кек-Таше была обнаружена новая система галерей длиной 542 метра, названная Севастопольской.

"Как нам известно, всего в месте работы экспедиции должно находиться девять пещер - мы пока исследуем только две. Вообще на Алтае есть все геологические предпосылки для обнаружения самой глубокой пещеры в России", - добавил Купцов.