Ученые определили местонахождение более 1 млрд звезд

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ПАРИЖ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Каталог более чем миллиарда звезд создан учеными благодаря данным, полученным с помощью космического телескопа Gaia. Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).
"Составленный каталог - это самая крупная из всех когда-либо создававшихся карт звездного неба", - подчеркнул, выступая в Мадриде на представлении звездного атласа, Энтони Браун, исследователь, входящий в группу ученых, обрабатывающих данные, получаемые с помощью телескопа ЕКА.
Созданная карта является объемной. На ней указано местонахождение и номера 1,142 млрд звезд, их траектории движения и различные дистанции между ними.
"Телескоп Gaia является самым совершенным инструментом астрометрии, он определяет расстояния между объектами с точностью, которой никогда ранее еще не удавалось добиться", - подчеркнул Альваро Хименес, заведующий научным отделом ЕКА.
Космический телескоп Gaia был запущен в декабре 2013 года и начал свою научно-исследовательскую миссию в июле 2014 года. Представленный звездный атлас, который будет в дальнейшем уточняться и дополняться, основан на данных, собранных с помощью телескопа с июля 2014 года по сентябрь 2015-го.