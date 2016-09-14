Ученые обнаружили предполагаемую могилу короля Англии Генриха I под тюремной парковкой

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Британские археологи обнаружили предполагаемую могилу короля Англии Генриха I.
Находка была сделана с помощью георадара на тюремной парковке города Рединга, сообщает телерадиовещательная корпорация "Би-би-си".
Ученые уже получили разрешение на раскопки, которые планируется начать этой осенью.
Генрих I правил Англией с 1100 по 1135 годы и был младшим сыном Вильгельма Завоевателя, который в 1066 году захватил Англию и был коронован под именем Вильгельма I.
Генриха I похоронили в основанном им Редингском аббатстве, однако в XVI веке оно было разграблено. В XIX веке на территории бывшего монастыря возникла городская тюрьма, которая прекратила работу в 2013 году.
Редингская тюрьма известна также тем, что в ней с 1895 по 1897 год отбывал срок английский философ, писатель, поэт Оскар Уйальд. Впоследствии он написал поэму "Баллада Редингской тюрьмы".
В 2012 году британские археологи нашли могилу короля Англии Ричарда III. Останки были обнаружены также при раскопках на автомобильной парковке в городе Лестере.
Эта территория ранее принадлежала францисканскому монастырю, где, согласно ряду источников, и был погребен монарх.
Сто лет спустя после похорон монастырь был разрушен, и археологи лишь по многочисленным косвенным признакам и не столь многочисленным свидетельствам смогли установить примерное расположение могилы.
Спустя год после сенсационной находки ученые доказали, что останки действительно принадлежат Ричарду III. Они сопоставили полученный генетический материал с ДНК одного из ныне живущих потомков сестры средневекового монарха.