Ученые обнаружили предполагаемую могилу короля Англии Генриха I под тюремной парковкой

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Британские археологи обнаружили предполагаемую могилу короля Англии Генриха I.

Находка была сделана с помощью георадара на тюремной парковке города Рединга, сообщает телерадиовещательная корпорация "Би-би-си".

Ученые уже получили разрешение на раскопки, которые планируется начать этой осенью.

Генрих I правил Англией с 1100 по 1135 годы и был младшим сыном Вильгельма Завоевателя, который в 1066 году захватил Англию и был коронован под именем Вильгельма I.

Генриха I похоронили в основанном им Редингском аббатстве, однако в XVI веке оно было разграблено. В XIX веке на территории бывшего монастыря возникла городская тюрьма, которая прекратила работу в 2013 году.

Редингская тюрьма известна также тем, что в ней с 1895 по 1897 год отбывал срок английский философ, писатель, поэт Оскар Уйальд. Впоследствии он написал поэму "Баллада Редингской тюрьмы".

Обнаружение могилы короля Ричарда III

В 2012 году британские археологи нашли могилу короля Англии Ричарда III. Останки были обнаружены также при раскопках на автомобильной парковке в городе Лестере.

Эта территория ранее принадлежала францисканскому монастырю, где, согласно ряду источников, и был погребен монарх.

Сто лет спустя после похорон монастырь был разрушен, и археологи лишь по многочисленным косвенным признакам и не столь многочисленным свидетельствам смогли установить примерное расположение могилы.

Спустя год после сенсационной находки ученые доказали, что останки действительно принадлежат Ричарду III. Они сопоставили полученный генетический материал с ДНК одного из ныне живущих потомков сестры средневекового монарха.