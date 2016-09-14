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Ученые впервые обнаружили рыб, которые пережевывают пищу

Наука
14 сентября, 17:39 UTC+3
Благодаря этому умению ядовитые пресноводные скаты способны поедать животных с прочным скелетом либо панцирем
Материал из 1 страницы
© Steven G. Johnson/wikipedia.org

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ученые впервые обнаружили рыб, которые пережевывают пищу.

Ядовитый пресноводный скат, или глазчатый хвостокол (Potamotrygon motoro), обитающий в реках Южной Америки, способен поедать ракушки  и животных с прочным скелетом либо панцирем, сообщает журнал Proceedings of the Royal Society B.

Ученые при помощи высокоскоростной камеры сумели записать процесс поедания скатом добычи и обнаружили, что рыба в процессе асимметрично двигает челюстями, то есть жует.

Глазчатые хвостоколы являются объектом целевого лова - у них вкусное мясо. Из-за красивого внешнего вида этих скатов отлавливают для продажи в качестве декоративных аквариумных рыб. 

 

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