МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ученые впервые обнаружили рыб, которые пережевывают пищу.

Ядовитый пресноводный скат, или глазчатый хвостокол (Potamotrygon motoro), обитающий в реках Южной Америки, способен поедать ракушки и животных с прочным скелетом либо панцирем, сообщает журнал Proceedings of the Royal Society B.

Ученые при помощи высокоскоростной камеры сумели записать процесс поедания скатом добычи и обнаружили, что рыба в процессе асимметрично двигает челюстями, то есть жует.

Глазчатые хвостоколы являются объектом целевого лова - у них вкусное мясо. Из-за красивого внешнего вида этих скатов отлавливают для продажи в качестве декоративных аквариумных рыб.