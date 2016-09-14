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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ученые впервые обнаружили рыб, которые пережевывают пищу.
Ядовитый пресноводный скат, или глазчатый хвостокол (Potamotrygon motoro), обитающий в реках Южной Америки, способен поедать ракушки и животных с прочным скелетом либо панцирем, сообщает журнал Proceedings of the Royal Society B.
Ученые при помощи высокоскоростной камеры сумели записать процесс поедания скатом добычи и обнаружили, что рыба в процессе асимметрично двигает челюстями, то есть жует.
Глазчатые хвостоколы являются объектом целевого лова - у них вкусное мясо. Из-за красивого внешнего вида этих скатов отлавливают для продажи в качестве декоративных аквариумных рыб.