Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ирландские ученые научились останавливать заражение крови

Наука
14 сентября, 18:11 UTC+3 ДУБЛИН /Корр. ТАСС, Владимир Шилов
Разработанный ими препарат предотвращает попадание опасных бактерий в кровеносную систему человека
Материал из 1 страницы
© Павел Смертин/ТАСС

ДУБЛИН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Шилов/. Ирландские ученые сделали открытие, которое способно сохранить жизнь десятков тысяч людей. Исследовательской группе из Королевской коллегии хирургов удалось разработать новый препарат, существенно замедляющий развитие сепсиса. Неспециалистам это заболевание более известно как заражение крови. Обнадеживающие результаты лабораторных опытов, проводившихся в республике последние 5 лет, опубликованы в международном медицинском журнале Journal of Thrombosis and Haemostasis.

Благодаря уникальным фармакологическим свойствам препарат предотвращает попадание опасных бактерий в кровеносную систему человека. Благодаря этому смертельно опасная болезнь не распространяется по всему организму.

Финансирование данного проекта взял на себя Научный фонд Ирландии. Другие подробности пока держатся в секрете. Теперь специалисты готовятся апробировать открытие на добровольцах.

По словам специалистов, в теории любое инфекционное заболевание может иметь осложнения в форме сепсиса. Определить наличие инфекции в организме человека, особенно в первые часы, невозможно. Именно поэтому важно на первом этапе остановить ее распространение.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от заражения крови в мире каждую минуту умирают более 10 человек. В самой Ирландии порядка 60% смертей в больницах так или иначе связаны с этим заболеванием.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Ирландия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
В Китае испытали аэроавтобус-тоннель, которому не страшны пробки
3
Компания Facebook испытала беспилотник Aquila, раздающий интернет
Работа археологической экспедиции на Рюриковом городище под Великим Новгородом
6
В поисках золотого гроба Рюрика: под Великим Новгородом исследуют уникальный храм
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В крупном ДТП на Кутузовском проспекте погиб полицейский
2
Источник подтвердил уход Маркина из Следственного комитета
3
Песни о родине и "шерше ля фам": чем запомнился Владимир Маркин
4
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому праву
5
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
6
Генштаб: Черноморский флот России может уничтожить десант противника еще в портах
7
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
Темы дня
Реклама