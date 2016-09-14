Ирландские ученые научились останавливать заражение крови

ДУБЛИН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Шилов/. Ирландские ученые сделали открытие, которое способно сохранить жизнь десятков тысяч людей. Исследовательской группе из Королевской коллегии хирургов удалось разработать новый препарат, существенно замедляющий развитие сепсиса. Неспециалистам это заболевание более известно как заражение крови. Обнадеживающие результаты лабораторных опытов, проводившихся в республике последние 5 лет, опубликованы в международном медицинском журнале Journal of Thrombosis and Haemostasis.

Благодаря уникальным фармакологическим свойствам препарат предотвращает попадание опасных бактерий в кровеносную систему человека. Благодаря этому смертельно опасная болезнь не распространяется по всему организму.

Финансирование данного проекта взял на себя Научный фонд Ирландии. Другие подробности пока держатся в секрете. Теперь специалисты готовятся апробировать открытие на добровольцах.

По словам специалистов, в теории любое инфекционное заболевание может иметь осложнения в форме сепсиса. Определить наличие инфекции в организме человека, особенно в первые часы, невозможно. Именно поэтому важно на первом этапе остановить ее распространение.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от заражения крови в мире каждую минуту умирают более 10 человек. В самой Ирландии порядка 60% смертей в больницах так или иначе связаны с этим заболеванием.