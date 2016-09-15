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Москва примет Международный конгресс по обогащению полезных ископаемых в 2018 году

Наука
15 сентября, 3:34 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Конгресс планируется провести по поручению правительства РФ и под эгидой Российской академии наук
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ОТТАВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Международный конгресс по обогащению полезных ископаемых в 2018 году пройдет в столице России Об этом в среду сообщил корреспонденту ТАСС заместитель председателя Национального (российского) оргкомитета по его проведению, доктор технических наук Андрей Козлов. Он принимает участие в работе аналогичного форума, который проходит сейчас в Квебеке.

"В этом году Квебек передает нам эстафету, и мы примем в Москве в 2018 году этот крупнейший научный форум, а также организуем выставку технологического оборудования, которое применяется в горнодобывающей отрасли", - сказал он. Конгресс планируется провести по поручению правительства РФ и под эгидой Российской академии наук. Местом проведения станет Центр международной торговли на Красной Пресне.

"Это без преувеличения значимое событие для России и для Москвы, где такого форума и подобных выставок еще не было. Эти конгрессы проводятся с 1952 года, а в последний раз у нас в стране он проходил еще во времена СССР - в 1968 году (в Ленинграде - прим. ТАСС)", - сообщил Козлов. По его словам, в работе XXVIII Конгресса в Квебеке (завершится 15 сентября - прим. ТАСС) принимают участие 56 стран.

Российскую делегацию представляют ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Новосибирска, Хабаровска и других городов. "Мы надеемся, что московский форум будет более представительным. У наших коллег, а также производителей оборудования, есть большое желание приехать в Москву", - подчеркнул собеседник агентства.

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