Ученые научились находить тромбы в кровотоке с помощью лазера

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Исследователи из США и России успешно обнаружили тромбы в кровеносных сосудах при помощи нового метода. Результаты исследования опубликованы журналом PLOS ONE.

"Мы показали, что при помощи нового метода можно обнаружить тромбы в потоке крови" - приводит пресс-служба МФТИ слова одного из соавторов исследования, декана факультета биологической и медицинской физики МФТИ Александра Мелерзанова. Разработчики считают, что метод позволит отслеживать динамику появления тромбов во время медицинских процедур и послеоперационного периода, и в будущем он поможет предотвратить смертельные тромбоэмболические осложнения на ранних стадиях.

Тромбоэмболия - это перемещение тромбов в потоке крови. В норме сгустки образуются для остановки кровотечения, однако тромб может закупорить кровеносный сосуд, а это нарушает кровообращение и может привести к смерти. По данным ВОЗ на 2014 год от тромбоэмболии страдают, в среднем, 100-150 человек из каждых 100 тысяч.

Несмотря на серьезность проблемы, на данный момент высокочувствительные методы диагностики тромбов не развиты. Ученые решили исследовать возможность использования для обнаружения тромбов фотоакустическую проточную цитометрию. Для этого клетки, окрашенные флуоресцентной краской, облучают лазером и краска в ответ светится.

При исследовании мышам вводили в кровь краситель, который окрасил тромбы. Затем на исследуемую область направили лазер, и краска засветилась, отметив клетки тромбов. Свет уловили детекторы, их сигнал обработал компьютер и построил графики, по которым и ставится диагноз.