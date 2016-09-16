Ученые назвали самую протяженную и самую продолжительную молнии

ЖЕНЕВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Комитет экспертов Всемирной метеорологической организации (ВМО) утвердил два мировых рекорда для электрических искровых разрядов в атмосфере: самая большая по длине молния - более 300 км - была зафиксирована в 2007 году в Оклахоме в США, а самая продолжительная по времени - более 7,7 секунды - 30 августа 2012 года в регионе Прованс - Альпы - Лазурный берег на юге Франции. Об этом сообщила в четверг в Женеве ВМО, являющаяся специализированным учреждением ООН.

"Вспышка молнии над Оклахомой в 2007 году покрывала горизонтальное расстояние в 321 км (199,5 миль), а молния над Южной Францией в 2012 году продолжалась в течение 7,74 секунды, это определил оценочный комитет ВМО", - говорится в ее заявлении. В ВМО подчеркивают, что молнии "впервые внесены в официальный архив экстремальных метеорологических и климатических явлений, поддерживаемый Комиссией ВМО по климатологии". В нем регистрируются рекордные величины жары, холода, скорости ветра, дождя и других погодных феноменов.

Как отметил в этой связи генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, "молния - это крупная природная опасность, которая уносит ежегодно много жизней". Улучшение мониторинга таких экстремальных явлений "поможет улучшить безопасность населения", уверен он. Определить самую длинную и самую продолжительную на настоящий момент молнии стало возможно благодаря существенному улучшению техники дистанционного изучения электрических разрядов в атмосфере, пояснили в ВМО.

В комитет экспертов ВМО, решавший вопрос о регистрации "рекордных" молний, входили специалисты США, Франции, Испании, Китая, Марокко, Аргентины и Великобритании. Они не только назвали "победителей", но и предложили новую редакцию термина "грозовой разряд". Теперь его характеризуют как "серию электрических процессов, происходящих последовательно", тогда как ранее принято было делать упор на коротком интервале существовании молнии - не более секунды.

В ВМО подчеркивают, что официальная регистрация рекордов, касающихся молний, говорит о "продолжающемся улучшении системы регионального наблюдения за молниями, а также измерительных приборов".