Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гидрографы Северного флота открыли два новых острова в Арктике

Наука
16 сентября, 13:49 UTC+3 МУРМАНСК /Корр. ТАСС, Илья Виноградов
Участки суши были обнаружены вблизи ледников у побережья Новой Земли
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

МУРМАНСК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Гидрографы Северного флота обнаружили в ходе экспедиции в Арктике два новых острова.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

Смотрите также
Территория России выросла на площадь пяти Монако после открытия новых островов в Арктике

"Вблизи ледников у побережья Новой Земли на экранах радиолокационных станций гидрографами судна "Горизонт" были обнаружены два новых объекта. Планируется, что визуально обследует данные объекты гидрографическое судно "Визир", в настоящее время продолжающее исследования в Арктике", - сообщили в пресс-службе.

Гидрографическое судно Северного флота "Горизонт" находилось в очередной арктической экспедиции в течение 46 суток. В этом году исследования выполнялись в акваториях Баренцева и Карского морей, а также в Енисейском заливе в районе порта Диксон. Как отметил начальник отдела гидрографической службы Северного флота капитан I ранга Алексей Корнис, "несмотря на неблагоприятные гидрометеоусловия для производства исследований, все поставленные перед экипажем судна и экспедиционной группой задачи были успешно решены".

В ходе арктической экспедиции гидрографами "Горизонта" произведено более 3600 километров маршрутного промера, в том числе при прохождении через малоисследованные районы Карского моря, около 700 километров детальной съемки рельефа дна, выполнена 21 разовая дрейфовая океанографическая станция. Проведены грунтовая и топографическая съемка, геодезические работы, а также исследования радионавигационных систем Северного морского пути.

Смотрите также
На острове Среднем архипелага Северная Земля, 1997 г
История освоения российской Арктики. Досье

В прошлом году в ходе экспедиции СФ на судне "Сенеж" к архипелагам Земля Франца-Иосифа и Новая Земля было совершено около 20 географических открытий.

Североморцы тщательно обследовали западную часть острова Северный архипелага Новая Земля в Баренцевом море. Эта территория стала доступной для изучения вследствие таяния ледников. Океанографические работы были проведены в заливах Борзова, Седова, Вилькицкого и Глазова и ряде других. В процессе проведения исследований были обнаружены новые шесть больших островов и три маленьких острова, которых не было ни на одной карте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Освоение Арктики
В других СМИ
Реклама
Фото
4
В Китае испытали аэроавтобус-тоннель, которому не страшны пробки
3
Компания Facebook испытала беспилотник Aquila, раздающий интернет
Работа археологической экспедиции на Рюриковом городище под Великим Новгородом
6
В поисках золотого гроба Рюрика: под Великим Новгородом исследуют уникальный храм
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобрнауки: умершая на уроке танцев школьница имела все медсправки для посещения занятий
2
ЦБ понизил ключевую ставку до 10%
3
СМИ: к расследованию дела Захарченко привлекли ФРС США
4
Оправданные по делу о вандализме руферы получили более 2 млн руб. компенсаций
5
Меркель: Евросоюз находится в критическом положении
6
Школьница погибла на уроке танцев в Новосибирске еще до приезда скорой
7
Подрядчик заявил об удорожании до 7 млрд руб. автоподхода к Керченскому мосту
Темы дня
Реклама