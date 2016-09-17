В КНДР создан новый препарат для профилактики и лечения онкозаболеваний

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ПХЕНЬЯН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Научно-исследовательский институт онкологии, входящий в структуру Академии медицинских наук КНДР, разработал новый препарат в виде таблеток, который, по данным местных экспертов, можно использовать для предотвращения и лечения рака.
Исходным сырьем для него служат полезные вещества, содержащиеся в коре аралии, а также корнях софоры и шлемника узколистого.
Как сообщает в субботу информационный портал "Нэнара", это медицинское средство, изготовленное в целях максимального выявления антиракового воздействия, успешно сдерживает образование злокачественных опухолей. Препарат продемонстрировал высокую эффективность при лечении больных, страдающих раком желудка и печени.
Отсутствие противопоказаний даже при длительном употреблении, сообщает "Нэнара", позволяет использовать это лекарство и для лечения таких способных вызвать рак заболеваний, как гастрит, хронический гепатит, цирроз печени, миома матки. Сильное антиоксидантное воздействие созданного корейскими учеными препарата эффективно и для предотвращения старения человеческого организма.