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В КНДР создан новый препарат для профилактики и лечения онкозаболеваний

Наука
17 сентября, 11:42 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
Исходным сырьем для него служат полезные вещества, содержащиеся в коре аралии, а также корнях софоры и шлемника узколистого
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© EPA/JAWAD JALALI

ПХЕНЬЯН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Научно-исследовательский институт онкологии, входящий в структуру Академии медицинских наук КНДР, разработал новый препарат в виде таблеток, который, по данным местных экспертов, можно использовать для предотвращения и лечения рака.

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Исходным сырьем для него служат полезные вещества, содержащиеся в коре аралии, а также корнях софоры и шлемника узколистого.

Как сообщает в субботу информационный портал "Нэнара", это медицинское средство, изготовленное в целях максимального выявления антиракового воздействия, успешно сдерживает образование злокачественных опухолей. Препарат продемонстрировал высокую эффективность при лечении больных, страдающих раком желудка и печени.

Отсутствие противопоказаний даже при длительном употреблении, сообщает "Нэнара", позволяет использовать это лекарство и для лечения таких способных вызвать рак заболеваний, как гастрит, хронический гепатит, цирроз печени, миома матки. Сильное антиоксидантное воздействие созданного корейскими учеными препарата эффективно и для предотвращения старения человеческого организма.

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