Путин пообещал подумать над продлением программы выделения мегагрантов ученым

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал подумать над продлением программы выделения мегагрантов на привлечение ведущих мировых ученых в Россию и после 2020 года.

"Программа пока рассчитана на период до 2020 года, и, конечно, будем думать над перспективами ее продолжения", - сказал он в понедельник на встрече с получателями мегагрантов на проведение научных исследований.

В целом, президент заявил, что доволен тем, как развивается эта программа. "До конца текущего года должна быть разработана еще и стратегия научно-технологического развития на долгосрочный период. Мы, конечно, постараемся учесть тот опыт и практику, который наработан, благодаря вашему участию в программе мегагрантов, для подготовки этой стратегии", - добавил Путин.

Глава государства также отметил, что программа мегагрантов позволила российским ученым, которые долгое время проработали за рубежом, реализовать свой потенциал на родине.

Основными приоритетами реализации этой программы являются привлечение ученых с мировым именем в российские вузы и научные организации с целью стимулирования притока молодежи в сферу науки, образования и высоких технологий, а также восполнение недостающих в российской науке компетенций в областях, развивающихся в мире с последние десятилетия и формирование конкурентоспособных отечественных коллективов.

Новые инструменты среднесрочного финансирования ученых

Владимир Путин также сообщил, что власти РФ рассмотрят вопрос о введении новых инструментов финансирования научных исследований, рассчитанных на более длительный период, чем гранты.

Представители научного сообщества передали главе государства письмо со своими предложениями, одно из которых касается проблемы краткосрочности грантовых программ, которые не позволяют ученым чувствовать уверенность в завтрашнем дне.

"Конечно, грантовое финансирование - оно важно, но оно не решает проблемы стабильности", - согласился президент. "Поэтому, мы готовы будем продумать и реализовать по вашему предложению такую систему, которая будет именно системой, рассчитанной на достаточно длительную, или как минимум - среднесрочную перспективу, на 5 - 7 - 8 лет", - добавил глава государства.

Путин заключил, что "это нужно сделать, и мы готовы это сделать, но нужно ясное понимание - как и что, какой продукт мы должны предложить".

По мнению президента, в России также должны быть созданы условия, чтобы даже уезжающие за рубеж ученые считали родину своим домом. "На определенном уровне научных исследований и научной деятельности на самом деле не очень важно - куда человек поехал поработать. Важно, чтобы он понимал, где его "причал", - отметил Путин. "Конечно, для этого нужно создать условия", - заключил глава государства.

"Я обязательно посмотрю записку, которую вы подготовили", - заверил Путин своих собеседников. По его словам, дополнительные предложения обобщит его помощник, бывший министр образования Андрей Фурсенко. "А мы, даже сомнений нет, постараемся организовать работу таким образом, чтобы реализовать все самые лучшие начинания, которых нам удалось добиться в рамках работы вместе с вами", - сказал он.