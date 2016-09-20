Более 100 ученых представят в Казани свои исследования на форуме "Наука будущего"

КАЗАНЬ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Ученные со всей России представят результаты своих научных исследований на II Международной научно-технической конференции "Наука будущего", которая открывается в Казани. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Казанского федерального университета.

"В рамках конференции более 100 ведущих ученых - руководителей лабораторий, созданных по программе "мегагрантов", доложат о результатах научных исследований, поделятся опытом с молодежью", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что участие в конференции в качестве приглашенных лекторов подтвердили свыше 40 крупных зарубежных ученых, среди которых Бернард Жиль, Борис Альтшулер, АльдоДи Карло Жорес Алферов и другие.

Участниками форума, по информации пресс-службы, станут около 1,3 тыс. человек. "В ходе конференции прозвучат, в частности, выступления, посвященные коллайдеру в Дубне, истории успеха первых частных инвестиций в науке, каким является российский квантовый центр. Также в рамках форума пройдут встречи с представителями различных фондов и другие мероприятия", - отметили в пресс-службе.

Работа на форуме будет проходить по десяти тематическим секциям. Как отметили в оргкомитете, программу конференции сформировали сами участники. "Это позволило предложить международному научному сообществу обсуждение только самых актуальных научно-практических тем в форматах пленарных заседаний, презентаций новых проектов, круглых столов и деловых встреч с участием представителей научных фондов", - сказали там.

Первая международная научно-техническая конференция "Наука будущего", организованная Минобрнаукой РФ и по инициативе ведущих ученых-руководителей исследовательских лабораторий, прошла в Санкт-Петербурге в 2014 году. Конференция призвана оценить результаты программы "мегагрантов", которая действует в России с 2010 года.