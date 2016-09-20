Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 100 ученых представят в Казани свои исследования на форуме "Наука будущего"

Наука
20 сентября, 0:27 UTC+3 КАЗАНЬ /Корр. ТАСС, Дамира Хайрулина
Участниками форума, по информации пресс-службы, станут около 1,3 тыс. человек
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Ученные со всей России представят результаты своих научных исследований на II Международной научно-технической конференции "Наука будущего", которая открывается в Казани. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Казанского федерального университета.

"В рамках конференции более 100 ведущих ученых - руководителей лабораторий, созданных по программе "мегагрантов", доложат о результатах научных исследований, поделятся опытом с молодежью", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что участие в конференции в качестве приглашенных лекторов подтвердили свыше 40 крупных зарубежных ученых, среди которых Бернард Жиль, Борис Альтшулер, АльдоДи Карло Жорес Алферов и другие.

Участниками форума, по информации пресс-службы, станут около 1,3 тыс. человек. "В ходе конференции прозвучат, в частности, выступления, посвященные коллайдеру в Дубне, истории успеха первых частных инвестиций в науке, каким является российский квантовый центр. Также в рамках форума пройдут встречи с представителями различных фондов и другие мероприятия", - отметили в пресс-службе.

Работа на форуме будет проходить по десяти тематическим секциям. Как отметили в оргкомитете, программу конференции сформировали сами участники. "Это позволило предложить международному научному сообществу обсуждение только самых актуальных научно-практических тем в форматах пленарных заседаний, презентаций новых проектов, круглых столов и деловых встреч с участием представителей научных фондов", - сказали там.

Первая международная научно-техническая конференция "Наука будущего", организованная Минобрнаукой РФ и по инициативе ведущих ученых-руководителей исследовательских лабораторий, прошла в Санкт-Петербурге в 2014 году. Конференция призвана оценить результаты программы "мегагрантов", которая действует в России с 2010 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
В Китае испытали аэроавтобус-тоннель, которому не страшны пробки
3
Компания Facebook испытала беспилотник Aquila, раздающий интернет
Работа археологической экспедиции на Рюриковом городище под Великим Новгородом
6
В поисках золотого гроба Рюрика: под Великим Новгородом исследуют уникальный храм
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Руководитель украинской организации "Оплот" Жилин застрелен в Подмосковье
2
Командование ВС Сирии: сирийские войска выполнят миссию по борьбе с терроризмом
3
Рафаэль Надаль значится в очередном списке спортсменов Fancy Bears
4
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
5
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвиняет ВТБ в совершении фиктивных сделок
6
Движение на Сокольнической линии московского метро восстановлено
7
Гуманитарный конвой подвергся обстрелу в Сирии
Темы дня
Реклама