Более 100 ученых представят в Казани свои исследования на форуме "Наука будущего"

Трамп призвал не медлить с допросом подозреваемого во взрыве в Нью-ЙоркеМеждународная панорама 20 сентября, 1:31
В ООН начинается общеполитическая дискуссия, в центре внимания Сирия и беженцыМеждународная панорама 20 сентября, 0:42
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвиняет ВТБ в совершении фиктивных сделокЭкономика и бизнес 20 сентября, 0:27
Путин посетит Ижевск, где проведет заседание Военно-промышленной комиссииАрмия и ОПК 20 сентября, 0:21
Горная родниковая питьевая вода станет основным брендом Южной ОсетииМеждународная панорама 20 сентября, 0:08
Тибилов выставит свою кандидатуру на выборах президента в 2017 году, если "люди захотят"Международная панорама 20 сентября, 0:04
Twitter смягчил ограничения на размер сообщенийЭкономика и бизнес 19 сентября, 23:39
Церемонию вручения "Эмми" смотрело рекордно низкое число телезрителейКультура 19 сентября, 23:23
Власти регионов получили право досрочно включать отопление в жилых домахЭкономика и бизнес 19 сентября, 22:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Ученные со всей России представят результаты своих научных исследований на II Международной научно-технической конференции "Наука будущего", которая открывается в Казани. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Казанского федерального университета.
"В рамках конференции более 100 ведущих ученых - руководителей лабораторий, созданных по программе "мегагрантов", доложат о результатах научных исследований, поделятся опытом с молодежью", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что участие в конференции в качестве приглашенных лекторов подтвердили свыше 40 крупных зарубежных ученых, среди которых Бернард Жиль, Борис Альтшулер, АльдоДи Карло Жорес Алферов и другие.
Участниками форума, по информации пресс-службы, станут около 1,3 тыс. человек. "В ходе конференции прозвучат, в частности, выступления, посвященные коллайдеру в Дубне, истории успеха первых частных инвестиций в науке, каким является российский квантовый центр. Также в рамках форума пройдут встречи с представителями различных фондов и другие мероприятия", - отметили в пресс-службе.
Работа на форуме будет проходить по десяти тематическим секциям. Как отметили в оргкомитете, программу конференции сформировали сами участники. "Это позволило предложить международному научному сообществу обсуждение только самых актуальных научно-практических тем в форматах пленарных заседаний, презентаций новых проектов, круглых столов и деловых встреч с участием представителей научных фондов", - сказали там.
Первая международная научно-техническая конференция "Наука будущего", организованная Минобрнаукой РФ и по инициативе ведущих ученых-руководителей исследовательских лабораторий, прошла в Санкт-Петербурге в 2014 году. Конференция призвана оценить результаты программы "мегагрантов", которая действует в России с 2010 года.