Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На юге Японии найден древнейший в мире рыболовный крючок

Наука
20 сентября, 8:31 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Возраст находки определен посредством радиоуглеродного анализа останков древнего кострища, обнаруженного неподалеку
Материал из 1 страницы
© EPA/OLIVER BERG

ТОКИО, 20 сентября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Рыболовный крючок, сделанный 23 тыс. лет назад, обнаружен в одной из пещер южного японского острова Окинава, и местные археологи считают, что это, возможно, самая древняя рыболовная снасть, когда-либо найденная на Земле.

Об этом сообщили представители местного префектурального музея, где изучается находка.

Рыболовный крючок размером 1,4 см сделан из раковины морского моллюска. Он был найден во время раскопок в пещере Сакитари в районе города Нандзё на юге острова. Возраст крючка определен посредством радиоуглеродного анализа останков древнего кострища, обнаруженного неподалеку.

Рядом также найдены многочисленные раковины крабов и моллюсков, фрагменты рыбных костей. Это наглядно свидетельствует о том, что обитатели Окинавы эпохи палеолита имели богатое меню морепродуктов. До сих пор исследователи предполагали, что в те далекие времена люди еще не умели заниматься рыболовством и в основном промышляли охотой и собирательством.

Ранее древнейший, как считали ученые, рыболовный крючок был найден в Восточном Тиморе. Однако специалисты не смогли точно идентифицировать его возраст и полагают, что он сделан 16-23 тыс. лет назад.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Япония
В других СМИ
Реклама
Фото
4
В Китае испытали аэроавтобус-тоннель, которому не страшны пробки
3
Компания Facebook испытала беспилотник Aquila, раздающий интернет
Работа археологической экспедиции на Рюриковом городище под Великим Новгородом
6
В поисках золотого гроба Рюрика: под Великим Новгородом исследуют уникальный храм
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США намерены пересмотреть перспективы сотрудничества с РФ по Сирии
2
Конвой в Сирии подвергся авиаудару, а не артобстрелу, утверждают в США
3
В Новой Москве мотоциклист сбил насмерть пенсионера и сам погиб в ДТП
4
Руководитель украинской организации "Оплот" Жилин застрелен в Подмосковье
5
Жители Забайкалья пытались продать ЦРУ выдуманные военные тайны
6
Сборная России обыграла команду Северной Америки в матче Кубка мира
7
Армейская авиация поднята по тревоге в Санкт-Петербурге
Темы дня
Реклама