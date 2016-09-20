На юге Японии найден древнейший в мире рыболовный крючок

ТОКИО, 20 сентября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Рыболовный крючок, сделанный 23 тыс. лет назад, обнаружен в одной из пещер южного японского острова Окинава, и местные археологи считают, что это, возможно, самая древняя рыболовная снасть, когда-либо найденная на Земле.

Об этом сообщили представители местного префектурального музея, где изучается находка.

Рыболовный крючок размером 1,4 см сделан из раковины морского моллюска. Он был найден во время раскопок в пещере Сакитари в районе города Нандзё на юге острова. Возраст крючка определен посредством радиоуглеродного анализа останков древнего кострища, обнаруженного неподалеку.

Рядом также найдены многочисленные раковины крабов и моллюсков, фрагменты рыбных костей. Это наглядно свидетельствует о том, что обитатели Окинавы эпохи палеолита имели богатое меню морепродуктов. До сих пор исследователи предполагали, что в те далекие времена люди еще не умели заниматься рыболовством и в основном промышляли охотой и собирательством.

Ранее древнейший, как считали ученые, рыболовный крючок был найден в Восточном Тиморе. Однако специалисты не смогли точно идентифицировать его возраст и полагают, что он сделан 16-23 тыс. лет назад.