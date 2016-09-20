Ученые Китая и Канады провели эксперименты по квантовой телепортации в городских кварталах

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 сентября. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Успешные эксперименты по проведению квантовой телепортации на расстояние более восьми км в городских кварталах провели независимо друг от друга ученые Китая и Канады. Как сообщила газета South China Morning Post, прежде подобные опыты проводились только в пределах лабораторий.

Квантовая телепортация - это передача на расстояние квантового состояния вещества, которое в точке отправки разрушается, а затем воссоздается в точке приема без прямого переноса самой частицы.

Группа исследователей из Университета науки и технологий Китая во главе с профессорами Пань Цзяньвэем и Чжан Цянем осуществила телепортацию фотонов на расстояние 12,5 км в городе Хэфэй (восточная провинция Аньхой). Для этого использовались обычные оптоволоконные сети. А их канадские коллеги, руководимые физиком Вольфганом Тиллем, провели аналогичный эксперимент в городе Калгари (юго-западная провинция Альберта) на дистанцию 8,2 км.

Специалисты двух стран использовали разные подходы. Китайцы по своему каналу телепортировали всего два фотона в час, но с "более высокой надежностью". Канадцы же смогли передать до 17 частиц в минуту, но их технология отличается "меньшей точностью и наличием ряда ограничений для использования на практике".

В прошлом году американским ученым удалось отправить фотон на расстояние более 100 км, но лишь в пределах лаборатории - через намотанный там витками оптоволоконный кабель.

Результаты нынешних экспериментов были опубликованы в понедельник в научном журнале Nature Photonics. Эти исследования открывают путь к созданию квантовых интернет-сетей и защищенных каналов связи, которые, как утверждается, не уязвимы для взломов.