Около 17,5 млрд руб. выделили из бюджета с 2010 г. на лаборатории по программе мегагрантов

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Около 17,5 млрд руб. было выделено из федерального бюджета на создание новых научных лабораторий с 2010 года в рамках программы мегагрантов. Об этом сообщил журналистам на Второй международной конференции "Наука будущего" в Казани директор департамента науки и технологий Минобрнауки России Сергей Салихов.

"Всего постановление 220 (постановление об учреждении мегагрантов в России - прим. ТАСС) подписано до 2020 года, планируется 28 млрд средств федерального бюджета. В настоящий момент, в соответствии с планом реализации этого постановления, 17,5 (млрд руб.), если быть точным, уже профинансировано в создание новых лабораторий", - сказал Салихов.

За шесть лет действия программы по выделению мегагрантов в России было создано 160 лабораторий. При этом около половины из них носят "ярко выраженный прикладной характер", отметил Салихов. Директор департамента добавил, что Минобрнауки может обратиться к правительству России с предложением установить постоянное финансирование уже существующих лабораторий, чтобы обеспечить их работу и после завершения финансирования по гранту.

Мегагранты в России учреждены в 2010 году, организатором назначено Минобрнауки. Это гранты правительства России для поддержки научных исследований, которые проводят ведущие ученые в вузах или научных организациях. На сегодняшний день прошло четыре конкурса мегагрантов, имена победителей пятого конкурса будут объявлены на научной конференции "Наука будущего", проходящей в эти дни в Казани.

Размер мегагранта может достигать 90 млн руб., а выдается он на три года. При этом грантополучатель обязан найти дополнительное финансирование для своего проекта объемом не менее 25% от мегагранта. Исследования можно продлить еще на два года и получить для этого дополнительное финансирование.