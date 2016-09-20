Казанский ФУ рассчитывает на включение трех проектов в программу мегагрантов

КАЗАНЬ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров рассчитывает на включение в программу мегагрантов трех проектов вуза. Об этом он сообщил ТАСС после церемонии открытия Второй международной научно-технической конференции "Наука будущего".

"Мы подавали на новые проекты пять мегагрантов, дошли три, которые, надеемся, окажутся в числе победителей", - сказал Гафуров, не уточнив специфику проектов-претендентов.

Программа мегагрантов по финансированию ведущих лабораторий страны реализуется правительством РФ с 2010 года. За это время было создано 160 лабораторий в различных областях науки и техники.

Вторая Международная научно-техническая конференция "Наука будущего" открылась во вторник в Казани на площадке Казанского федерального университета и продлится до 23 сентября. В ней принимает участие порядка 1,3 тыс. участников из 42 стран мира. Участие в конференции в качестве приглашенных лекторов подтвердили свыше 40 крупных зарубежных ученых, среди которых Бернард Жиль, Борис Альтшулер, Альдо Ди Карло, Жорес Алферов и другие.

Как сообщил во вторник на церемонии открытия конференции директор департамента науки и технологий Минобрнауки РФ Сергей Салихов, "треть участников программы мегагрантов - это молодые аспиранты, студенты и кандидаты наук. Мы фиксируем приход в науку людей в возрасте от 26 лет". По его словам, на место в программе претендуют 14 кандидатов.

"За годы реализации программы было создано 160 лабораторий в различных областях науки и техники. Надеемся, их число возрастет до 200 после совета по мегагрантам, который пройдет сегодня", - отметил он.