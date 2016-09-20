Испанские ученые создали молекулу, останавливающую развитие болезни Альцгеймера у мышей

МАДРИД, 20 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Испанские ученые искусственно создали молекулу, которая способна останавливать развитие болезни Альцгеймера у мышей. Об этом сообщило агентство Europa Press.

По его информации, открытие сделали специалисты из Высшего совета по научным исследованиям, Мадридского университета Комплутенсе и Автономного университета Барселоны. Новую молекулу, которая получила название ASS234, удалось получить с помощью гибридизации двух ранее известных частиц.

Отмечается, что она останавливает развитие болезни Альцгеймера и помогает бороться с рядом симптомов этого заболевания у генетически модифицированных мышей.

Болезнь Альцгеймера - неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, характеризующееся постепенной потерей умственных способностей (память, речь, логическое мышление), риск развития которого повышается после 65 лет. Это заболевание впервые было описано в начале XX века немецким психиатром Алоисом Альцгеймером.