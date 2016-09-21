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Ученые по-новому объяснили наличие водорослей в горах Антарктики

Наука
21 сентября, 2:15 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
В новой гипотезе исследователей из США причиной появления названо изостатическое поднятие отдельных участков земной коры, которое и позволило планктону оказаться в горах
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© AP Photo/Brian Witte

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Ученые в США предложили новое объяснение появления диатомовых водорослей на пиках горных хребтов в Антарктиде.

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Суть гипотезы, опубликованной во вторник в журнале Nature, сводится к тому, что в эпоху плиоцена, то есть приблизительно 2-5 млн лет назад, в этом районе земного шара из-за глобального потепления климата происходило очень активное обрушение и таяние льдов, которое со временем привело к изостатическому поднятию отдельных участков земной коры. В результате простейшие, из которых во многом состоит морской планктон, и оказались в горах.

Гипотеза стала не только вероятной разгадкой одной из давних тайн природы, но и, согласно публикации, служит грозным предостережением по поводу изменения климата на планете в наше время. Новая модель, построенная специалистами, предполагает обрушение и таяние гораздо большего, чем считалось ранее, объема антарктических льдов. По оценкам ученых, эти процессы способны привести к повышению уровня Мирового океана в течение столетия дополнительно на 1 метр, что чревато самыми серьезными последствиями.

Соавторами работы выступили Рид Шерер из Североиллинойсского университета, Роберт ДеКонто из Массачусетского университета, а также Дэвид Поллард и Ричард Элли из Пенсильванского университета.

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