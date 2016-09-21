Сибирские ученые создали эффективный анальгетик без побочного действия

ТОМСК, 21 сентября. /ТАСС/. Ученые Института проблем химико-энергетических технологий СО РАН (ИПХЭТ, Алтайский край) при участии Томского госуниверситета (ТГУ) разработали тиовюрцин - препарат для лечения болей различного происхождения. Особенностью нового анальгетика является отсутствие побочных эффектов, характерных для противовоспалительных средств, сообщили в пресс-службе томского вуза.

"В качестве сырья для нового лекарственного препарата используется глиоксаль - вещество, промышленная технология синтеза которого разработана химиками ТГУ. На промежуточной стадии синтеза мы изымаем малую часть субстанции, дорабатываем и получаем лекарственный препарат с прекрасными фармакологическими характеристиками", - привели в пресс-службе слова директора ИПХЭТ Сергея Сысолятина.

Доклинические испытания, проведенные на базе НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Гольдберга (Томск), показали, что новый анальгетик прерывает болевые синдромы, имеет более длительный период действия, нежели другие обезболивающие лекарства, но при этом не оказывает токсического воздействия на организм.

"Степень токсического воздействия тиовюрцина на организм по тяжести сравнима разве что с перееданием. Кроме того, при длительном введении препарата (28 суток) не развивается лекарственная зависимость, отсутствует влияние на дыхание, нет стимулирующего эффекта на центральную нервную систему, что указывает на отсутствие морфиноподобного воздействия препарата", - отметили в вузе.

В свою очередь, профессор ТГУ, замдиректора ИПХЭТ и директор технологической платформы "Медицина будущего" Александр Ворожцов отметил, что новая технология - большой шаг вперед для современной фармакологии. "Ранее использование глиоксаля как сырья для синтеза гексаазоизовюрцитана носило преимущественно оборонный характер. Лишь в последние годы подобные химические соединения стали рассматриваться с точки зрения применения их в медицине", - отметил ученый.

Отмечается, что практические наработки по этой теме есть только у российских ученых. В настоящее время завершаются доклинические испытания нового препарата, уже получен патент. Совместный проект алтайских и томских ученых планируется к реализации в рамках федеральной целевой программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу".