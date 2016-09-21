Первый генный банк откроется в Китае

ПЕКИН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Первый национальный генный банк официально начнет работу в четверг в южнокитайском городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун). Об этом пишет газета "Хуаньцю шибао". Пока центр занимает площадь в 47,5 тыс. кв м. Здесь разместились база генетических данных и хранилище биологических образцов.

Однако специалисты намерены продолжать расширять генный банк и увеличивать вместимость хранилищ. "Мы надеемся превратить его в крупнейший центр биоданных в Китае и даже во всем мире, создать аналог Google в сфере обработки данных о живой природе", - заявил директор Института геномики "Хуада" Сюй Сюнь. Сейчас в шэньчжэньском генном банке собрано около 10 млн образцов биоматериалов, он способен хранить 60 петабайт данных. Последний показатель планируется довести до 500 петабайт.

Разрешение на строительство банка было выдано Государственным комитетом по делам развития и реформ КНР в 2011 году. Его созданием занималась неправительственная организация BGI - один из крупнейших в Китае исследовательских центров в области геномики.