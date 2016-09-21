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Российские ученые испытают первый отечественный беспилотный трактор-опрыскиватель

Наука
21 сентября, 16:37 UTC+3 РЯЗАНЬ РЯЗАНЬ 21, сентября. /ТАСС
Сейчас беспилотные модули в основном применяются в сельском хозяйстве для мониторинга
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РЯЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Специалисты московского Всероссийского научно-исследовательского института механизации сельского хозяйства (ВИМ) и разработчики рязанской компании Avrora Robotics в течение осени проведут совместные испытания беспилотного модуля-опрыскивателя на базе трактора производства Владимирского тракторного завода. Разработка претендует на звание первого беспилотного устройства, применяемого для выполнения технологических процессов в сельском хозяйстве. Об этом ТАСС сообщили в ВИМ.

"Сейчас беспилотные модули в основном применяются в сельском хозяйстве для мониторинга, то есть если нам удастся применить беспилотники для выполнения технологических процессов, то это будет на практике первый российский опыт. За рубежом это тоже применяется только в качестве эксперимента в единичных случаях, скажем, в Японии есть уборочные роботы, но это дело будущего", - отметил ученый секретарь Всероссийского научно-исследовательского института механизации сельского хозяйства Игорь Смирнов, не уточнив конкретных дат испытаний.

ВИМ создает модуль опрыскивателя для системы беспилотного управления, разработанной рязанским резидентом Сколково, компанией Avrora Robotics, которая в сентябре 2016 года начала комплекс испытаний беспилотной системы управления "Агробот" на базе трактора производства Владимирского тракторного завода. Комплексная беспилотная система управления состоит из комплекта автоматизации для каждого трактора, диспетчерского центра и ряда вспомогательных систем. Разработка может применяться для автоматизации работ в сельскохозяйственной отрасли - для предпосевной обработки почвы, посева, посадки различных культур, ухода за посевами. В пространстве "Агробот" ориентируется благодаря датчикам и сканерам, а решения принимает компьютер с искусственным интеллектом, размещенный в задней части трактора.

Avrora Robotics создана для промышленного внедрения разработок конструкторского бюро Аврора ("КБ Аврора") и является дочерним предприятием бюро. ООО "КБ Аврора" специализируется на исследованиях в области встраиваемых интеллектуальных систем, измерений в робототехнике и автономного управления наземными транспортными средствами.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства" - ведущий научно- исследовательский центр в области агроинженерной науки, машинно-технологической модернизации сельского хозяйства страны, внедрения в сельхозпроизводство новейших энерго- и ресурсосберегающих технологий и технических средств нового поколения.

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