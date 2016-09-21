С помощью выигранных мегагрантов ученые МГУ будут бороться со старением и изучать фотоны

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Ученые МГУ имени М. В. Ломоносова Вадим Гладышев и Борис Лукьянчук, которые вошли в список победителей пятого конкурса мегагрантов и получат до 90 млн рублей, планируют с помощью этих средств искать способ борьбы со старением и изучать фотоны. Об этом сообщает в среду пресс-служба университета.

Профессор Гладышев будет изучать на уровне целого организма, какие белки и в каком количестве синтезируются в данный момент в живой клетке. "Будут изучены прижизненные картины биосинтеза белков в разных органах молодых и пожилых животных в зависимости от множества факторов - например, от диеты... Более системный подход к проблеме старения, используя комбинацию экспериментальных моделей и биоинформатики, даст возможность выявить молекулярные маркеры старения и найти клеточные мишени для борьбы со старением и сопутствующими ему заболеваниями", - сказал Гладышев, слова которого приводятся в сообщении.

Профессор Лукьянчук на средства мегагранта создаст в МГУ новую лабораторию мирового уровня, сотрудники которой будут изучать взаимодействие фемтосекундного лазерного излучения, или предельно коротких импульсов, с наноструктурированными материалами, а также оптические эффекты в нанобъектах, говорится в сообщении.

Итоги пятого конкурса мегагрантов подвели в рамках научного форума "Наука будущего" в Казани 20 сентября. Всего на конкурс поступило 542 завки, из которых совет по грантам отобрал 484 проекта, а победителями стали 40. Все они получат от 60 до 90 млн рублей в течение трех лет. По истечении этого срока они смогут подать заявку на продление и получить дополнительное финансирование еще на 2 года.

Программа мегагрантов впервые была запущена в 2010 году для привлечения крупнейших российских ученых, работающих в тот момент за рубежом, для создания лабораторий, научной работы и обучения талантливых студентов и аспирантов в России.