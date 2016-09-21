Онлайн-дискуссия: как технологии настоящего будут превращаться в технологии будущего

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Каковы наиболее перспективные технологии настоящего, как они будут развиваться в ближайшем будущем и каких результатов человечеству стоит ожидать от научно-технического прогресса в целом?
На эти вопросы пытаются найти ответ участники дискуссии, организованной научно-популярным порталом "Чердак" в рамках месяца знаний MOST.
В обсуждении участвуют:
Андрей Себрант — руководитель по маркетингу сервисов компании "Яндекс";
Иван Кречетов — сооснователь компании Kleiber Bionics (изготовление бионических протезов);
Юрий Стебунов — специалист по биосенсорам, нанооптике и плазмонике из МФТИ;
Наргиз Асадова — ведущая.
Смотрите прямую трансляцию дискуссии на сайте ТАСС.
О чем говорят:
Индустрия 4.0 – это не столько про умные бытовые приборы, сколько про умное производство. Это технологии понимания окружающей среды, получения обратной связи – и выстраивания новых моделей взаимодействия с действительностью Иван Кречетов сооснователь компании Kleiber Bionics (изготовление бионических протезов
Несколько лет назад нужно было работать в Google или Microsoft, чтобы иметь возможность "пощупать" искусственный интеллект. А сейчас эти технологии доступны каждому Андрей Себрант Руководитель по маркетингу сервисов компании "Яндекс"
Сейчас одна из наиболее трудных задач для бионического протезирования – это разработка технологии, позволяющей управлять каждым из пяти пальцев искусственной руки Иван Кречетов сооснователь компании Kleiber Bionics (изготовление бионических протезов
Мир, в котором идея полета, подаренная нам птицами, породила множество всевозможных летающих приспособлений, сейчас превратился в мир, в котором идея мысли позволит создать еще больше интересных вещей, которые будут мыслить и действовать иначе, чем мы Андрей Себрант руководитель по маркетингу сервисов компании "Яндекс"
Правильно поставить задачу – это искусство. Машины этого не умеют Андрей Себрант руководитель по маркетингу сервисов компании "Яндекс"
Если честно, я достаточно скептически отношусь к возможностям 3D печати. Да, она хороша для быстрого прототипирования, но вот для печати зданий – сейчас подойдет вряд ли. Встает вопрос надежности Иван Кречетов сооснователь компании Kleiber Bionics (изготовление бионических протезов)
Роботы гораздо "безопаснее" и могут с легкостью взять на себя часть опасных задач. За счет этого у людей появится выбор и больше времени для творчества и прочей интеллектуальной деятельности Юрий Стебунов специалист по биосенсорам, нанооптике и плазмонике из МФТИ
Охота за логинами при помощи квантовых технологий – сродни забиванию гвоздей микроскопом Андрей Себрант руководитель по маркетингу сервисов компании "Яндекс"
Я думаю, что очень ценными специалистами будущего станут психологи Андрей Себрант руководитель по маркетингу сервисов компании "Яндекс"
Шлемы виртуальной реальности отлично бы подошли для тренировки спортсменов, спецназовцев или МЧСников. Отрабатывать сложные и опасные вещи в виртуальности – вот идеальный ответ допингу и прочему. Но я не думаю, что это массовая история Андрей Себрант руководитель по маркетингу сервисов компании "Яндекс"
Государство, скорее всего, будет изобретать какие-то принудительные виды деятельности, чтобы люди не бездельничали и не лежали целыми днями в VR-е, ожидая, когда в их организмы поступит пища, уже расщепленная на аминокислоты Иван Кречетов сооснователь компании Kleiber Bionics (изготовление бионических протезов)
Я думаю, что люди станут ближе к природе – и, возможно, в будущем мы станем меньше замечать окружающие нас технологии Юрий Стебунов специалист по биосенсорам, нанооптике и плазмонике из МФТИ