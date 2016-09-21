Каковы наиболее перспективные технологии настоящего, как они будут развиваться в ближайшем будущем и каких результатов человечеству стоит ожидать от научно-технического прогресса в целом?

На эти вопросы пытаются найти ответ участники дискуссии, организованной научно-популярным порталом "Чердак" в рамках месяца знаний MOST.

В обсуждении участвуют:

Андрей Себрант — руководитель по маркетингу сервисов компании "Яндекс";

Иван Кречетов — сооснователь компании Kleiber Bionics (изготовление бионических протезов);

Юрий Стебунов — специалист по биосенсорам, нанооптике и плазмонике из МФТИ;

Наргиз Асадова — ведущая.

Смотрите прямую трансляцию дискуссии на сайте ТАСС.

Онлайн-дискуссия: как технологии настоящего будут превращаться в технологии будущего

О чем говорят:

О промышленной революции, индустрии 4.0, роботах и "умном" производстве

Индустрия 4.0 – это не столько про умные бытовые приборы, сколько про умное производство. Это технологии понимания окружающей среды, получения обратной связи – и выстраивания новых моделей взаимодействия с действительностью Иван Кречетов сооснователь компании Kleiber Bionics (изготовление бионических протезов

О доступной роботехнике

Несколько лет назад нужно было работать в Google или Microsoft, чтобы иметь возможность "пощупать" искусственный интеллект. А сейчас эти технологии доступны каждому Андрей Себрант Руководитель по маркетингу сервисов компании "Яндекс"

О биологическом интерфейсе и о будущем бионических протезов

Сейчас одна из наиболее трудных задач для бионического протезирования – это разработка технологии, позволяющей управлять каждым из пяти пальцев искусственной руки Иван Кречетов сооснователь компании Kleiber Bionics (изготовление бионических протезов

О "роевых" роботах": смогут ли машины работать в команде?

О роли человека в создании искусственного интеллекте

Мир, в котором идея полета, подаренная нам птицами, породила множество всевозможных летающих приспособлений, сейчас превратился в мир, в котором идея мысли позволит создать еще больше интересных вещей, которые будут мыслить и действовать иначе, чем мы Андрей Себрант руководитель по маркетингу сервисов компании "Яндекс"

О том, что принципиально отличает человека от созданных им машин

Правильно поставить задачу – это искусство. Машины этого не умеют Андрей Себрант руководитель по маркетингу сервисов компании "Яндекс"

О перспективах 3D-принтинга: сможем ли мы печатать города в ближайшем будущем?

Если честно, я достаточно скептически отношусь к возможностям 3D печати. Да, она хороша для быстрого прототипирования, но вот для печати зданий – сейчас подойдет вряд ли. Встает вопрос надежности Иван Кречетов сооснователь компании Kleiber Bionics (изготовление бионических протезов)

О технологиях, позволяющих увеличить продолжительность жизни (как выяснилось - минимум до 200 лет)

Роботы гораздо "безопаснее" и могут с легкостью взять на себя часть опасных задач. За счет этого у людей появится выбор и больше времени для творчества и прочей интеллектуальной деятельности Юрий Стебунов специалист по биосенсорам, нанооптике и плазмонике из МФТИ

О квантовых компьютерах, "космической" скорости передачи данных и о том, как это все целесообразнее применять

Охота за логинами при помощи квантовых технологий – сродни забиванию гвоздей микроскопом Андрей Себрант руководитель по маркетингу сервисов компании "Яндекс"

О том, что развитие технологий перестало подчиняться закону Мура

О том, чем могут заняться люди в высокотехнологичном мире будущего

Я думаю, что очень ценными специалистами будущего станут психологи Андрей Себрант руководитель по маркетингу сервисов компании "Яндекс"

О шлемах виртуальной реальности и прочих "одноразовых" технологиях

Шлемы виртуальной реальности отлично бы подошли для тренировки спортсменов, спецназовцев или МЧСников. Отрабатывать сложные и опасные вещи в виртуальности – вот идеальный ответ допингу и прочему. Но я не думаю, что это массовая история Андрей Себрант руководитель по маркетингу сервисов компании "Яндекс"

Об экономических "аутсайдерах" и развитии геймерской индустрии

Государство, скорее всего, будет изобретать какие-то принудительные виды деятельности, чтобы люди не бездельничали и не лежали целыми днями в VR-е, ожидая, когда в их организмы поступит пища, уже расщепленная на аминокислоты Иван Кречетов сооснователь компании Kleiber Bionics (изготовление бионических протезов)

О том, что базовые навыки программирования понадобятся всем

О перспективах отношений с миром природы

Я думаю, что люди станут ближе к природе – и, возможно, в будущем мы станем меньше замечать окружающие нас технологии Юрий Стебунов специалист по биосенсорам, нанооптике и плазмонике из МФТИ

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