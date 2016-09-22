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Томские палеонтологи обнаружили в Сибири рекордную в стране концентрацию костей мамонтов

Наука
22 сентября, 6:14 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 22, сентября. /ТАСС
Всего были обнаружены остатки минимум восьми особей мамонтов, которые пролежали в толще пород 20 - 30 тысячелетий
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© ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин, архив

ТОМСК, 22 сентября. /ТАСС/. Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) обнаружили на "кладбище" шерстистых мамонтов в урочище Волчья Грива в Новосибирской области рекордную в стране концентрацию костей древних животных, сообщили в четверг в пресс-службе вуза.

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"На глубине примерно от 1,7 до 2,1 м палеонтологи обнаружили кости детенышей и взрослых мамонтов, которые были значительно крупнее, чем их более молодые (в геологическом плане) родственники. Костеносные отложения были с такой высокой численностью остатков, которая ни на Волчьей гриве, ни в каком-нибудь другом мамонтовом местонахождении России не упоминается. Концентрация на 1 кв. м при толщине отложений до полуметра местами превышала 100 находок", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе вуза ТАСС уточнили, что раскопки велись в деревне Мамонтово, которая буквально "стоит на костях" древних животных. По словам руководителя лаборатории экосистем мезозоя и кайнозоя ТГУ Сергея Лещинского, остатки шерстистых мамонтов, найденные на столь глубоком для Волчьей гривы уровне, отличаются очень хорошей сохранностью. Они были захоронены под слоем глины и песка в небольшой промоине спустя несколько лет после смерти животных. Всего были обнаружены остатки минимум восьми особей мамонтов.

Палеонтологи предполагают, что кости самого нижнего уровня принадлежат животным, которые приходили на Волчью гриву за несколько тысяч лет до мамонтов, останки которых разные ученые находили, начиная с 1960-х годов.

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"Среди самых крупных фрагментов - бедро длиной почти 1 м 15 см. Вероятно, оно принадлежало самцу мамонта возрастом 45-50 лет, вес которого составлял 5-6 тонн или даже больше, а высота с учетом мягких тканей превышала 3 м. Его остатки, возможно, пролежали в толще пород 20-25 или даже 30 тысячелетий, точнее можно определить при помощи радиоуглеродного анализа, на который мы планируем отправить часть находок", - привели в пресс-службе слова ученого.

По словам ученых, большая разница в размерах между мамонтами из нижнего и более высоких уровней объясняется тем, что на заключительном отрезке периода своего существования этот вид испытывал мощное давление неблагоприятных факторов среды обитания. На многих останках поздних мамонтов присутствуют признаки остеодистрофии, что позволяет сделать вывод о том, что животные страдали от минерального голодания. Именно это приводило их на зверовые солонцы, подобные Волчьей гриве.

Также на Волчьей Гриве были обнаружены кости и зубы бизона, лошади, хищников (вероятно, лисы или песца) и грызунов. "По мнению исследователей, это лишь малая часть того, что скрывает Волчья грива. На самом же деле в месте, которое было для мамонтов минеральным оазисом, под земной поверхностью могут находиться еще остатки сотен или даже тысяч особей", - резюмировали в ТГУ.

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