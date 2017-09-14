"Засмеяться — и задуматься": 12 неоднозначных шнобелевских открытий

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"За достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься". Так звучит девиз Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), ежегодно вручаемой за неординарные и зачастую абсурдные достижения.
Вечером 14 сентября в Гарвардском университете в Кембридже будут объявлены новые лауреаты. Если вы находитесь в России, то трансляцию можно будет посмотреть 15 сентября в 1:00 мск.
В преддверии 27-й церемонии вручения мы вспомнили 12 шнобелевских открытий предыдущих лет.
Многие из них действительно кажутся смешными. Но только на первый взгляд.