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"Засмеяться — и задуматься": 12 неоднозначных шнобелевских открытий

Наука
14 сентября, 13:00 UTC+3

В преддверии 27-й церемонии вручения Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize) ТАСС вспомнил "победные" достижения предыдущих лет

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Charles Krupa

"За достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься". Так звучит девиз Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), ежегодно вручаемой за неординарные и зачастую абсурдные достижения.

Вечером 14 сентября в Гарвардском университете в Кембридже будут объявлены новые лауреаты. Если вы находитесь в России, то трансляцию можно будет посмотреть 15 сентября в 1:00 мск.

В преддверии 27-й церемонии вручения мы вспомнили 12 шнобелевских открытий предыдущих лет.

Многие из них действительно кажутся смешными. Но только на первый взгляд.

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