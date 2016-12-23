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В Швейцарии сконструировали беспилотник по образу и подобию птицы

Наука
23 декабря, 9:50 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
Птицеподобный летательный аппарат способен менять свои размеры, летать с большой скоростью и маневрировать в ограниченных пространствах, потребляя мало энергии
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© EPFL

ЖЕНЕВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Высокоманевренный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с устройством крыла напоминающее птичье, сконструировали в Федеральной политехнической школе Лозанны (EPFL). Его крылья за счет искусственных перьев могут вытягиваться, сжиматься, поворачиваться. Например, чтобы сделать поворот, дрон вытягивает одно крыло, а другое сжимает.

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В сообщении, размещенном на сайте EPFL, говорится, что идея создания БПЛА, "способного менять свои размеры, летать с большой скоростью, маневрировать в ограниченных пространствах, потребляя мало энергии, родилась в результате наблюдений за птицами". Перед группой специалистов под руководством Дарио Флореано стояла задача спроектировать аппарат, который мог бы облетать препятствия, резко менять направление полета и уметь противостоять сильному ветру. Меняя геометрию крыльев, птицеподобный дрон способен выполнять все эти задачи.

Однако тягаться с птицами на равных пока ему не под силу. Как поясняют инженеры, птицы могут радикально менять размер своего тела и форму крыльев благодаря адаптированному для полета скелету, который управляется мускулами. Неслучайно, одна из самых больших трудностей при конструировании БПЛА состояла в том, чтобы найти баланс между аэродинамическими качествами аппарата и его весом.

Идеальное решение, позволяющее отказаться от винта, жестких крыльев и хвостового оперения, пока не найдено. "Мы убедились, что благодаря складывающимся крыльям, мы больше не нуждаемся в элеронах, чтобы помочь дрону делать повороты. Изменяя размеры и площадь поверхности крыла в полете, мы можем управляем виражами", - пояснил Флореано.

"Этот крылатый дрон открывает новые перспективы и, благодаря своей способности к адаптации, он мог бы быть очень эффективным в использовании на низких высотах в городских условиях", - подчеркивают в EPFL.

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