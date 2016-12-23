Путин не согласен, что экономика России невосприимчива к достижениям науки

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не совсем согласен с позицией ряда экспертов, что экономика РФ невосприимчива к достижениям науки и высокотехнологичным тенденциям.

"Есть проблема, которая заключается в том, что наша экономика, считают некоторые эксперты, невосприимчива к достижениям науки и к современным высокотехнологичным тенденциям в экономике. Мне представляется, что это не совсем так, потому что проблема заключалась для таких экономик как наша в том, что можно было получать сверхприбыль в тех секторах производства, которые связаны с энергетикой", - заявил Путин на большой пресс-конференции, отметив, что бизнес при этом трудно заставить вкладывать средства в другие отрасли, "если есть такая, где можно получить быстрые и большие доходы".

Чтобы перестроить экономику и создать перспективы для развития правительством предпринимаются шаги, связанные с развитием ряда направлений. "И прежде всего, это касается, конечно, высокотехнологичных отраслей", - отметил президент.

По его словам, пока РФ вкладывает в высокотехнологичные сферы меньше, чем страны организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). "Причем, это разница большая. В странах ОЭСР вкладывается примерно 2,4% от совокупного ВВП. У нас - 1,2%", - сказал Путин.

При этом РФ, по словам президента, занимается развитием высокотехнологичных отраслей, в частности, вместе с бизнесом принята технологическая инициатива, готовится комплексный план развития экономики до 2025 года. "Создаются на Дальнем Востоке, скажем, в восточной Сибири, территории опережающего развития, высокотехнологичные зоны с особыми, льготными режимами", - добавил президент.

Экспорт IT-технологий

Он отметил, что экспорт IT-технологий из России растет и сейчас составляет уже $7 млрд.

"В целом по некоторым отраслям - например, IT-технологии - там уже достаточно давно, в течение нескольких лет, действует льготный режим. И это дает о себе знать. Например, у нас экспорт IT-технологий был совсем недавно, несколько лет назад, практически нулевой. Сейчас, я уже приводил эти цифры, мы оружие экспортируем на $14,5 млрд, а продуктов IT-технологий - на $7 млрд уже", - сказал он.

Путин отметил, что многие отрасли РФ "абсолютно технологичны, являются абсолютно конкурентоспособны".

"Во многих из этих направлений мы безусловно являемся лидерами, в том числе, и в традиционных (отраслях): ну, скажем, в ядерных технологиях, в ракетно-космической сфере, по некоторым отраслям в авиации, и так далее. В оборонных предприятиях, кстати говоря: там рост производительности труда просто взрывной", - сказал Путин, отметив, что это будет отражаться и на гражданских отраслях производства, поскольку перед правительством РФ сейчас стоит задача трансформировать имеющиеся положительные тенденции в оборонной сфере в гражданский сектор.

"В общем и целом, я считаю, что не только руки опускать нельзя, а наоборот: у нас есть все основания полагать, что мы не только будем лидерами по многим ключевым направлениям, но и сохраним это лидерство на многие-многие десятилетия. Конечно, мы исходим их того, что мы должны вписаться в общемировой тренд перехода к новой технологической революции и быть лидерами. У нас есть на это все шансы, имея ввиду и высокий уровень развития науки и образования", - заключил президент.