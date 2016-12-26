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Ученые из Красноярска создали биополимерные пластыри, под которыми раны заживают быстрее

Наука
26 декабря, 15:09 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 26, декабря. /ТАСС
Созданный материал является биосовместимым, благодаря чему пластырь не отторгается организмом, при этом он постепенно разлагается и его не нужно удалять из раны
Материал из 1 страницы
© Руслан Шамуков/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Ученые из Красноярска изобрели биополимерные пластыри для перевязки, заживление ран под которыми происходит в три раза быстрее, чем при использовании бинтов. Об этом сообщила пресс-служба красноярского краевого фонда науки.

"Ученые Института биофизики Федерального исследовательского центра Красноярского научного центра (КНЦ) СО РАН и Сибирского федерального университета создали повязки из разрушаемых биополимеров для лечения повреждений кожи. Исследования показали, что заживление раны под разработанными биополимерными пластырями происходит в три раза быстрее, чем при использовании тканевого перевязочного материала", - пояснили в ведомстве.

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В фонде отметили, что созданный материал является биосовместимым, благодаря чему пластырь не отторгается организмом. При этом биополимерный пластырь постепенно разлагается, и его не нужно удалять из раны.

"Использовали материалы на основе биополимеров, выращенных в нашей лаборатории, которые не отторгаются живыми тканями. Для дополнительного усиления регенерации в ране мы использовали клетки соединительной ткани животных. Мы наблюдали не только поверхностное закрытие раны эпидермисом, но и формирование полноценной структуры всех слоев кожи", - пояснила рассказала заведующая лабораторией Федерального исследовательского центра КНЦ СО РАН Татьяна Волова.

Клинические испытания разработки пройдут в 2017 году на базе Сибирского клинического центра ФМБА России. Внедрение биополимерных повязок запланировано в лечебно-профилактических учреждениях после проведения всех необходимых исследований, а также получения государственной регистрации.

Проект красноярских ученых получил поддержку Краевого фонда науки и Российского фонда фундаментальных исследований в рамках совместного конкурса ориентированных междисциплинарных научных исследований в 2016 году.

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