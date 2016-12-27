Ученые ДВФУ в 2017 году проведут разведочное бурение в Арктике для "Роснефти"

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ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Специалисты Инженерной школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в 2017 году проведут для "Роснефти" разведочное бурение в районах месторождений углеводородов в Арктике, это позволит изучить состояние вечной мерзлоты для последующего освоения месторождений. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор Инженерной школы ДВФУ, доктор технических наук, профессор Александр Беккер.
"В Арктике вечная мерзлота на суше, но вечные мерзлые грунты распространяются и на шельф. Углеводороды поступают из недр на поверхность под высокой температурой, поэтому есть высокий риск деградации и таяния этой мерзлоты, разрушения размещенных на ней объектов. Нам предстоит провести разведочное бурение и исследовать этот вопрос", - сообщил Беккер.
В 2015 году в ДВФУ начал работу Центр превосходства в области арктических технологий освоения ресурсов Мирового океана, где ведутся исследования льда и его воздействия на различные технические сооружения, в том числе платформы для добычи нефти и газа на шельфе.
Первыми результатами этих исследований стала разработка и внедрение информационно-справочной системы "Шельф" для обеспечения работы "Роснефти" на арктическом и субарктическом шельфе. Система содержит более 100 статей по большому кругу вопросов, возникающих у пользователей различного уровня арктической квалификации.
Магистерская программа на английском языке по освоению морских месторождений углеводородов может появиться в Инженерной школе ДВФУ, сообщил Беккер.
"В освоении месторождений участвует большая группировка специалистов: строители знают, как строить, геологи - как разведку делать, буровики - как добывать и так далее. Но все это разобщено, и необходимы специалисты, которые бы разбирались во всех этих областях, могли представить весь проект в целом и координировать работы, это непросто. Таких программ у нас еще нет, ее еще предстоит подготовить", - сказал Беккер, не уточнив сроков разработки и введения программы.
По его словам, в Инженерной школе уже действует международная англоязычная магистерская программа - "Шельфовое и прибрежное строительство", по ней обучаются в том числе иностранные специалисты. Готовятся специалисты в области проектирования, строительства и эксплуатации портовых гидротехнических сооружений прибрежной зоны морей и океанов, а также инженерных объектов для разведки и добычи углеводородных ресурсов на континентальном шельфе, включая регионы с ледяным покровом.