Археологи обнаружили на севере Китая остатки солеварни возрастом 2 тыс. лет

Футболист Верон возобновил карьеру в возрасте 41 годаСпорт 28 декабря, 18:47
СМИ: футболист "Краснодара" Ахмедов перешел в "Шанхай СИПГ"Спорт 28 декабря, 18:13
Пятикратный олимпийский чемпион велогонщик Уиггинс объявил о завершении карьерыСпорт 28 декабря, 18:09
Африканские футбольные руководители запретили колдовство во время матчейСпорт 28 декабря, 18:04
Трамп обвинил Обаму в препятствовании передаче власти и разрушении отношений с ИзраилемМеждународная панорама 28 декабря, 17:59
В России разработан универсальный беспилотник с вертикальным взлетом и посадкойАрмия и ОПК 28 декабря, 17:52
Объем перевозок ОТЛК в 2016 году увеличился более чем в 2 разаТранспорт 28 декабря, 17:47
Баннеры с изображением талисмана ЧМ-2018 Забиваки появились в СамареСпорт 28 декабря, 17:35
Фонд "Ночлежка" вручит 500 подарков бездомнымСоциальная ответственность 28 декабря, 17:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 28 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Археологи обнаружили на территории автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай) остатки древней солеварни.
Об этом сообщило Международное радио Китая.
Солеварня была обнаружена в уезде Хэлиньгээр, где археологи нашли круглый колодец диаметром около 3 метров и глубиной более 3,5 метра, а также четыре печи для вываривания соли и обломки глиняных кувшинов. Находки датируются поздним периодом Сражающихся царств (475 гг. до н. э. - 221 гг. до н. э.) и ранним периодом династии Хань (206 гг. до н. э. - 220 гг. н. э.).
"Как правило, археологические находки в области соляной промышленности чаще всего делаются в восточных и южных приморских районах Китая, во Внутренней Монголии это большая редкость", - заявил участник китайской археологический экспедиции. "Новая находка поможет дополнить знания об истории соляного производства в Китае", - добавил он.
Период Чжаньго (Борющихся, или Сражающихся царств) считается "золотым веком" китайской культуры, который, по мнению китайских историков, оказал существенное влияние на развитие династии Хань. Это привело к развитию науки и внедрению научных достижений в производство, что способствовало росту показателей торговли.