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Археологи обнаружили на севере Китая остатки солеварни возрастом 2 тыс. лет

Наука
28 декабря, 17:39 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
Находка была сделана во Внутренней Монголии
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© AP Photo/Dusan Vranic

ПЕКИН, 28 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Археологи обнаружили на территории автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай) остатки древней солеварни.

Об этом сообщило Международное радио Китая.

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Солеварня была обнаружена в уезде Хэлиньгээр, где археологи нашли круглый колодец диаметром около 3 метров и глубиной более 3,5 метра, а также четыре печи для вываривания соли и обломки глиняных кувшинов. Находки датируются поздним периодом Сражающихся царств (475 гг. до н. э. - 221 гг. до н. э.) и ранним периодом династии Хань (206 гг. до н. э. - 220 гг. н. э.).

"Как правило, археологические находки в области соляной промышленности чаще всего делаются в восточных и южных приморских районах Китая, во Внутренней Монголии это большая редкость", - заявил участник китайской археологический экспедиции. "Новая находка поможет дополнить знания об истории соляного производства в Китае", - добавил он.

Период Чжаньго (Борющихся, или Сражающихся царств) считается "золотым веком" китайской культуры, который, по мнению китайских историков, оказал существенное влияние на развитие династии Хань. Это привело к развитию науки и внедрению научных достижений в производство, что способствовало росту показателей торговли.

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