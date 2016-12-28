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Пилотный проект биобанков органов и тканей стартует в России в 2017 году

Наука
28 декабря, 20:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
По словам соруководителя направления "Биомедицина" программы HealthNet Андрея Ломоносова, одним из первых в биобанк войдет эквивалент кожи
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Пилотный проект по созданию в России биобанков органов и тканей будет запущен в 2017 году. Об этом сообщил в среду ТАСС соруководитель направления "Биомедицина" программы HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов в кулуарах мероприятия по презентации живого эквивалента кожи в Институте биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН.

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По его словам, дорожная карта HealthNet предусматривает запуск пилотного проекта биобанка органов и тканей, клеточных линий и биомедицинских продуктов уже в 2017 году. В 2018 году проект стартует в пяти регионах, в 2021-2035 - в городах-миллионниках. Одним из первых в биобанк войдет живой эквивалент кожи, разработанный Институтом биологии развития.

"Проект Института биологии развития подпадает под наши приоритеты, среди которых создание искусственных органов и систем. Мы также видим коммерческую рентабельность этого проекта, который связан с задачей по созданию в России развитой системы биобанков. Например, когда такой банк появится на Дальнем Востоке, туда смогут приехать китайцы, которым требуется восстановление кожи", - пояснил Ломоносов.

Живой эквивалент кожи

То, что именно живой эквивалент кожи одним из первых попадет в биобанки очень важно, так как "это один из самых социально значимых продуктов", подчеркнул директор Института биологии развития Андрей Васильев. Разработка продукта ведется с конца 1970-х годов при преимущественном финансировании Минобороны. Проект представляет собой выращивание составляющих кожу клеток кератиноцитов с последующим подсаживанием их на пораженные участки кожи пациента, у которого благодаря этому восстанавливается кожный покров.

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"Эта разработка проводилась при финансовой поддержке военно-медицинского управления Минобороны и Минздрава. Но мы не могли ее реализовать, потому что не было нормативно-правовой базы. С 1 января у нас появится возможность завершить доклинические исследования и подать документы на регистрацию (так как в силу вступит закон "О биомедицинских клеточных продуктах" - прим. ТАСС)", - заявил Васильев.

По его словам, в рамках процедуры регистрации будут проводиться клинические испытания. "Я надеюсь, что это будет в обозримом будущем. Я рассчитываю на поддержку программы HealthNet, потому что здесь планируется создание опытного производства", - добавил он.

Межведомственный проект по созданию живого эквивалента кожи вошел в дорожную карту HealthNet и стал ее первым проектом в области биомедицины, подчеркнул, в свою очередь, Ломоносов. Он напомнил, что HealthNet ищет и помогает развивать предприятия, производящие и предоставляющие биотехнологические и медицинские продукты и услуги, которые ведут к значительному улучшению здоровья и качества жизни человека в Российской Федерации и в мире. HealthNet займется привлечением инвесторов, пообещал собеседник агентства.

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