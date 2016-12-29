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Российские ученые нашли способ объективной проверки качества переводов

Наука
29 декабря, 19:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Создатели корпуса надеются, что их работа поможет повысить уровень подготовки переводчиков
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© Станислав Красильников

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ученые из Тюменского государственного университета нашли способ объективной проверки качества переводов. Об этом рассказала ТАСС главный автор исследования, доцент кафедры английской филологии и перевода ТюмГУ Мария Куниловская.

Для этого они использовали большой массив (корпус) переводов, созданный учеными ТюмГУ и ВШЭ и программу для анализа текстов. Создатели корпуса надеются, что их работа поможет повысить уровень подготовки переводчиков. "Цель проекта - это выделение таких свойств переводов, которые можно было бы, с одной стороны, положить в основу автоматической оценки языкового качества перевода, а с другой, использовать для оптимизации подготовки переводчиков", - сказала Куниловская.

"Подчеркиваю, что речь идет только об оценке языкового оформления переводов, но не о степени его соответствия оригиналу", - предупреждает исследователь. Результаты подобных исследований позволяют установить степень проявленности "переводизма" учебных переводов, а также могут быть использованы для выявления переводного плагиата.

По словам Куниловской, повысить объективность оценки языкового качества переводных текстов можно на основе их автоматического сравнения с переводами текстов того же жанра, выполненными профессиональными переводчиками. Такое сравнение позволяет учесть неизбежные отклонения от естественности изложения, присущие переводу и отличающие его от текстов не переводов, написанных на том же языке, в том же жанре.

Метод корпусной лингвистики

Для этого ученый прибегла к методам корпусной лингвистики, разделу науки, который занимается созданием корпусов, то есть коллекции машиночитаемых текстов точного размера. Корпуса собирают из текстов по определенному принципу, в зависимости от цели исследований. Например, в конкретном случае корпус RusLTC (Russian Learner Translator Corpus) составлен из студенческих переводов в языковой паре "английский - русский" и используется для выявления закономерностей языкового поведения начинающих переводчиков.

Куниловская провела исследование, в котором оценила качество студенческих переводов. Она сравнила тексты переводов - студенческих и профессиональных - с текстами из Национального корпуса русского языка (НКРЯ) по нескольким параметрам: длине предложения, степени лексического разнообразия, информационной плотности (содержанию в тексте знаменательных слов, которые передают смысл), частотности грамматических форм и частотному распределению коннекторов (слов, нужных для связки, таких как "например", "к тому же" и "следовательно").

Результат сравнения текстов с помощью методов больших данных позволил выявить особенности переводческого языка. Например, в обеих группах переводов средняя длина предложения выше, чем в не переводах, информационная плотность ниже - в переводах велика доля служебных слов, ниже и лексическое разнообразие, а содержание слов-связок выше. Кроме того, исследование показало статистически достоверные отличия студенческих текстов от переводов, выполненных профессионалами, а значит, как считает Куниловская, метод можно использовать для оценки профессионализма переводчика.

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