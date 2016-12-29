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Жорес Алферов вернулся к работе после перенесенного воспаления легких

Наука
29 декабря, 20:35 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко
До выхода на работу нобелевский лауреат приступил к обработке документов, но врачи не рекомендовали ему расширять круг общения
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Жорес Алферов

Жорес Алферов

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Нобелевский лауреат ректор Академического университета Жорес Алферов, который перенес воспаление легких, вернулся на работу после прохождения курса реабилитации в санаториии, сообщила в четверг ТАСС его помощник Наталья Ланцова.

"Жорес Иванович здоров, вышел на работу и сегодня участвовал в заседании ученого совета", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что и до выхода на работу Алферов уже приступил к обработке документов, но врачи не рекомендовали ему расширять круг общения, чтобы не подхватить новую инфекцию на этапе выздоровления.

"Воспаление легких оказалось достаточно тяжелым, а период реабилитации - длительным", - отметила Ланцова.

О болезни Алферова стало известно в середине ноября. Он был госпитализирован в ведомственную больницу РАН в Санкт-Петербурге в связи с воспалением легких. После лечения в стационаре 86-летний академик прошел курс реабилитации в санатории.

Жорес Алферов получил Нобелевскую премию по физике в 2000 году за работу в области полупроводниковых гетероструктур. Его открытия лежат в основе принципов функционирования современных радиотехнических устройств, включая мобильные телефоны.

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