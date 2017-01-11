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В Грузии археологи обнаружили античное городище

Наука
11 января, 2:49 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория
Также ученые нашли курган бронзового периода
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС, архив

ТБИЛИСИ, 11 января. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Грузинские археологи обнаружили неизвестное ранее городище античной эпохи и курган бронзового периода. Об этом сообщило во вторник Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии.

По данным ведомства, археологические находки были найдены в крае Кахети (восток Грузии) на берегу реки Иври на северо-востоке хребта Коцахура. Обнаруженное городище расположено на территории 2,5 гектара. Как уточнили в агентстве, "древнее поселение было сооружено из сырцового кирпича".

"Городище разрушено до основания и сейчас можно различить только его контуры", - отмечают исследователи. Толщина стен бывших зданий в поселении колеблется от 1 до 1,2 метра, некоторые строения имели прямоугольную форму, другие - округлую. На стенах видны следы сильного пожара, а также остатки глиняной штукатурки. При осмотре городища были обнаружены фрагменты расписанной красной краской посуды, а также точильные камни.

Обнаруженный восточнее античного городища курган достигает 20 метров в высоту. Его диаметр составляет 115 метров. "Масштаб обнаруженного кургана превышает размеры всех ранее изученных курганов на территории Грузии", - отмечают в Национальном агентстве охраны культурного наследия.

Археологические работы на городище и кургане продолжатся в этом году. К ним планируется также привлечь зарубежных специалистов.

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