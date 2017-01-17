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Российские физики нашли способ уменьшить шумы в нанофотонных проводниках

Наука
17 января, 16:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС
Новый подход можно применять для любых оптических усилителей и подобных им систем. Открытие позволит приблизить "плазмонный прорыв" в микроэлектронике
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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Исследователи из Лаборатории нанооптики и плазмоники Центра наноразмерной оптоэлектроники Московского физико-технического института создали теорию, позволяющую точно предсказывать шумы, возникающие при усилении фотонных и плазмонных сигналов в наноразмерных схемах, сообщила пресс-служба МФТИ. Новый подход позволит понизить уровень шума и приблизить "плазмонный прорыв" в микроэлектронике.

"Мы разработали подход к описанию фотонного шума в системах со средой, усиливающей в широком спектральном диапазоне. Наш подход можно применять для любых оптических усилителей и подобных им систем", - приводятся в пресс-релизе слова Дмитрия Федянина, одного из соавторов исследования.

Поверхностные плазмон-поляритоны - это коллективные колебания электронов на поверхности металла вместе с окружающим их электромагнитным полем. Плазмоны не сильно превосходят по размерам наноэлектронные компоненты, и с их помощью можно передавать информацию по нанофотонным проводникам и плазмонным волноводам куда быстрее, чем по электрическим проводам - максимальная скорость передачи информации по электрическому соединению тех же размеров, что и плазмонный волновод, составляет всего 20 Мбит/с, то есть более чем в 500 раз меньше.

Проблемой при использовании плазмонов является затухание сигнала. Для того, чтобы компенсировать затухание, сигнал усиливают, но тогда появляется новая проблема - помехи, или шумы, которые ведут к ошибкам при передаче данных. Шумы - это трудность не уникальная для плазмонной электроники, но, по словам ученых, в ней эффект усиления шумов при усилении сигнала проявляется особенно сильно.

Ученые подробно исследовали, как меняются характеристики шума и его мощность в зависимости от параметров плазмонного волновода, а также показали, как можно понизить уровень шума для достижения максимальной пропускной волновода. Они продемонстрировали сочетание малых размеров, малого числа ошибок при высокой скорости передачи данных и достаточно высокой энергоэффективности в одном устройстве, что может уже в ближайшее десятилетие обеспечить "плазмонный прорыв" в микроэлектронике.

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