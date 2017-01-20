Конюхов планирует взять пробы грунта со дна Марианской впадины в 2018 году

Федор Конюхов: если бы я вернулся назад, я бы жил точно так же, только чуть-чуть быстрееПерейти в раздел Интервью
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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Известный российский путешественник Федор Конюхов планирует в 2018 году опуститься в батискафе в самую глубокую точку планеты - Марианскую впадину в Тихом океане - и взять со дна пробы грунта. Об этом Конюхов сообщил в пятницу ТАСС.
"Мы будем погружаться в Марианскую впадину с научной целью. Артур Николаевич Чилингаров (специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике - прим. ТАСС) и я. Научная программа - это взятие пробы грунта из Марианской впадины. Этого никто никогда не делал. Там сходятся две тектонические плиты", - сказал путешественник, добавив, что погружение запланировано на 2018 год.
Во время погружения в Марианскую впадину, глубина которой достигает 11 022-11 030 тыс. м, Чилингаров планирует установить на дне российский флаг, а Конюхов - каменный православный крест.
"Я как православный священник хочу поставить наш православный крест, из камня сделанный. Известный ювелир Владимир Михайлов над ним работает. Он будет небольшой - 80 см. И все это из камня, весить будет в пределах 60 кг", - добавил собеседник агентства.
Работы над созданием батискафа, способного выдержать давление на дне Марианского желоба, которое превышает 1100 атмосфер, уже идут. Так, гондолу для него строят на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, а в МГТУ им. Баумана конструируют "руку" аппарата - манипулятор.
Само погружение, по словам Конюхова, продлится около восьми часов.