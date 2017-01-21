Мединский готов к публичной дискуссии по своей диссертации

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский готов к публичной дискуссии по поводу своей диссертации, однако намерен отражать нападки оппонентов под предлогом рассмотрения научной работы. Об этом он заявил журналистам.

"Я готов к любой публичной дискуссии. Я абсолютно уверен в своей позиции и любые нападки под предлогом рассмотрения научной диссертации будут мною публично высмеяны", - сказал Мединский.

Ранее ТАСС сообщал, что исторический факультет МГУ получил материалы по диссертации Мединского для рассмотрения ее на предмет недоброкачественного заимствования. Работа министра культуры должна быть рассмотрена диссертационным советом до 1 марта 2017 года.

В начале октября диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ) должен был рассмотреть заявление о лишении ученой степени Мединского. Однако заседание было перенесено по просьбе самого министра в связи с невозможностью его присутствия в Екатеринбурге. Позже СМИ сообщили, что ВАК отозвала направленное в диссертационный совет УрФу рассмотрение дела о лишении министра культуры ученой степени. Глава комиссии объяснил это тем, что истек двухмесячный срок заявления в данном диссовете.

Сообщалось также, что теперь комиссия должна выбрать другой диссовет, который рассмотрит это дело.

В апреле 2016 года участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Министерство образования и науки РФ заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени в связи с тем, что его диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков" "не имеет научной ценности". Как сообщал Бабицкий на свой странице в социальной сети Facebook, "основная претензия носит содержательный характер: работа попросту ненаучна, а местами и прямо абсурдна".