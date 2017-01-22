В Тромсе открылась международная конференция "Арктические рубежи"

ТРОМСе /Норвегия/, 22 января. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Город Тромсе, который называют северной столицей Норвегии, в 11-й раз принимает международную конференцию "Арктические рубежи", участники которой ежегодно обсуждают наиболее актуальные вопросы сотрудничества в высоких широтах, освоения богатого ресурсного потенциала Арктики и сохранения ее уникальных экосистем. Официальная церемония открытия конференции началась вечером в Центре научных исследований экологии и климата Крайнего Севера "Фрам", а первым рабочим днем станет 23 января.

В этом году в конференции принимают участие свыше 1400 человек. Это политики, бизнесмены, ученые и журналисты из более чем 30 государств мира. Среди выступающих - премьер- министр Норвегии Эрна Сульберг и ее финский коллега Юха Сипиля, главы МИД Венгрии, Исландии, Норвегии и Швеции, а также еврокомиссар по окружающей среде, морским делам и рыболовству Кармену Велла.

Тема конференции - "Белые просторы - синее будущее". Докладчики намерены сосредоточиться на вопросах освоения ресурсов мирового океана, глубины которого остаются одним из наименее изученных мест на планете. Изменение мирового климата и таяние арктических льдов создает не только новые вызовы, но и открывает новые возможности, в том числе в таких сферах, как рыболовство, морской транспорт и туризм. Вместе с тем все более остро стоит вопрос о необходимости защитить хрупкие экосистемы Арктики от разрушительного влияния человека, подчеркивают организаторы мероприятия.

Несмотря на то что население расположенного на острове Тромсе не превышает 70 тыс. человек, город претендует на звание одного из крупнейших интеллектуальных и культурных центров скандинавского королевства. Уже много лет заполярный город считается норвежскими "воротами в Арктику" - именно отсюда в начале века стартовали арктические экспедиции Фритьофа Нансена и Руаля Амундсена.

В Тромсе ежегодно проводятся крупный международный киносмотр, фестивали классической и рок-музыки, джаза и техно, научные конференции. Здесь же расположен самый северный в мире университет, где обучаются почти 16 тыс. студентов. В 2014-2015 годах город посещали балетная и оперная труппы Большого театра, которые произвели фурор среди норвежских ценителей искусства.