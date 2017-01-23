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Россияне оказались самыми большими "технооптимистами" в Европе

Наука
23 января, 12:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
При этом большинство опрошенных россиян оказались не готовы к появлению конкретных технических инноваций в повседневной жизни
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Половина россиян верит в потенциал развития науки и технологий. Так, 48% опрошенных в ходе первого в России масштабного исследования "Социокультурные факторы инновационного развития России" выразили уверенность, что при помощи науки и технологий можно решать социальные и экономические проблемы общества.

Для сравнения, в ЕС лишь 27% респондентов высказали аналогичное мнение.

"Технооптимисты" оказались самой многочисленной из трех выделенных групп респондентов, обойдя видящих опасность в развитии науки "технофобов" (24%) и неверящих в способность инноваций решить проблемы людей "техноскептиков" (28%).

"Исследование позволило впервые определить ценностные и поведенческие установки населения РФ, влияющие на развитие технологического предпринимательства и формирование инновационного сектора экономики", - подчеркивается в пресс-релизе "Российской венчурной компании" (РВК), которая выступила заказчиком работы.

Несмотря на распространенный в РФ "технооптимизм", большинство опрошенных россиян оказались не готовы к появлению конкретных технических инноваций в повседневной жизни (36% в России против 51% в ЕС).

"Исследование выявило своего рода "социальную базу" для государственной поддержки развития науки и технологий. Оптимизм россиян в отношении науки и технологий при правильной работе с общественным мнением способен стать фундаментом для изменения отношения общества к проводимой технологической политике", - подчеркнул заместитель генерального директора РВК Евгений Кузнецов.

Компания стала заказчиком этого исследования. Исполнителями выступили Московская высшая школа социальных и экономических наук, МГУ, Институт национальных проектов и ЦСР.

В ходе исследования были опрошены 6 тыс. респондентов в 10 регионах РФ по репрезентативной выборке.

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