Россияне оказались самыми большими "технооптимистами" в Европе

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Половина россиян верит в потенциал развития науки и технологий. Так, 48% опрошенных в ходе первого в России масштабного исследования "Социокультурные факторы инновационного развития России" выразили уверенность, что при помощи науки и технологий можно решать социальные и экономические проблемы общества.
Для сравнения, в ЕС лишь 27% респондентов высказали аналогичное мнение.
"Технооптимисты" оказались самой многочисленной из трех выделенных групп респондентов, обойдя видящих опасность в развитии науки "технофобов" (24%) и неверящих в способность инноваций решить проблемы людей "техноскептиков" (28%).
"Исследование позволило впервые определить ценностные и поведенческие установки населения РФ, влияющие на развитие технологического предпринимательства и формирование инновационного сектора экономики", - подчеркивается в пресс-релизе "Российской венчурной компании" (РВК), которая выступила заказчиком работы.
Несмотря на распространенный в РФ "технооптимизм", большинство опрошенных россиян оказались не готовы к появлению конкретных технических инноваций в повседневной жизни (36% в России против 51% в ЕС).
"Исследование выявило своего рода "социальную базу" для государственной поддержки развития науки и технологий. Оптимизм россиян в отношении науки и технологий при правильной работе с общественным мнением способен стать фундаментом для изменения отношения общества к проводимой технологической политике", - подчеркнул заместитель генерального директора РВК Евгений Кузнецов.
Компания стала заказчиком этого исследования. Исполнителями выступили Московская высшая школа социальных и экономических наук, МГУ, Институт национальных проектов и ЦСР.
В ходе исследования были опрошены 6 тыс. респондентов в 10 регионах РФ по репрезентативной выборке.