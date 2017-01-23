САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. За прошедшее десятилетие в Сибирской Арктике вандалы разрушили семь кладбищ мамонтов - крупных археологических памятников, содержащих костные останки этих животных. Об этом рассказал ТАСС руководитель Яно-Индигирской экспедиции Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) Владимир Питулько.

"Масштаб вандализма, проявляемого по отношению к природе Арктики, ее уникальным памятникам - палеонтологическим, геологическим, археологическим - участниками незаконной самодеятельной добычи бивней мамонтов, огромен, - отметил ученый. - За последние 10 лет разрушено не менее семи кладбищ мамонтов".

По словам руководителя экспедиции, вандализм серьезно осложняет работу ученых по изучению древнейшей истории Сибирской Арктики, и в последние годы техногенные риски, связанные с деятельностью таких нелегальных "копателей", становятся главной опасностью для археологических исследований. "В этот процесс на Северо-Востоке Сибири вовлечены не только граждане РФ - как местные жители, так и приезжие, но и граждане некоторых сопредельных государств", - сказал Питулько. "Бивнеискатели" размывают отложения многолетней мерзлоты с помощью высоконапорных насосов, что наносит ущерб экологии и историческому культурному слою, в результате на обширных территориях начинается термоэрозия - разрушение берегов рек и появление оврагов. "По масштабу ущерба, финансовому объему и размеру экологического вреда проблема сопоставима с незаконным промыслом янтаря в Калининградской области", - считает ученый.

Под угрозой находка XIX века

Среди пострадавших от вандализма археологических объектов - стоянка Бунге-Толля, один из древнейших памятников освоения Арктики человеком. Его возраст археологи оценивают примерно в 50 тыс. лет. Он был обнаружен в 1885 году русским полярным исследователем Э.В. Толлем и описан как скопление остатков плейстоценовых бизонов. Его точное местоположение удалось установить лишь в 2012 году. Ученые опасаются, что из-за вандализма может произойти полная потеря важнейших источников научной информации, в том числе остатков фауны плейстоцена и артефактов.

"Такая угроза существует практически для всех археологических объектов арктической Сибири, поскольку большинство из них так или иначе связаны с массовыми скоплениями костных остатков мамонтов", - заявил Владимир Питулько.

Древнейшие стоянки Арктики

Раскопки в Сибирской Арктике идут с 1960-1970-х годов - времени обнаружения Берелехского кладбища мамонтов. Долгое время этот объект оставался единственным свидетельством доголоценового расселения человека в высоких широтах, которое началось примерно 13 тыс. лет назад.

В 1989-1990 годах проводились раскопки Жоховской стоянки (Новосибирские острова) - одного из наиболее северных археологических памятников мира и древнейшего следа пребывания человека в высоких широтах, свидетельствующего об освоении человеком этих территорий около 8 тыс. лет назад.

В 2001 году в северо-западной части Яно-Индигирской низменности была открыта Янская стоянка - уникальный объект мирового культурного наследия, комплекс памятников верхнего палеолита Арктической зоны Евразии, материалы которого охватывают интервал примерно от 45 тыс. лет назад до 19 тыс. лет назад.