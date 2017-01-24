Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Археологи обнаружили в столице викингов останки жилища королевского наместника

Наука
24 января, 13:19 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева
Шведские ученые считают, что это может быть жилище Херигара, королевского наместника в Бирке. Он построил первую в Швеции христианскую церковь
Поделиться
Материал из 1 страницы

СТОКГОЛЬМ, 24 января. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Шведские археологи, ведущие раскопки на острове Бьерке, где когда-то находилась столица викингов Бирка, обнаружили ряд древних строений. Это останки здания длиной около 40 метров, следы еще одной древней постройки и окружавшей их ограды.

По мнению ученых, это может быть жилище Херигара, королевского наместника в Бирке, крещеного около 830 года монахом Ансгаром (801-865). Последний и принес христианство предкам современных шведов.

Экспертное мнение

Автор: МИЛЬЧИН Константин Мильчин
Константин

Книга на выходные: вся правда о викингах в "Людях Севера"

Перейти в раздел Мнения

В настоящее время эксперты могут делать лишь предположения, поскольку большая часть зданий пока находится под землей. Полностью "видна" находка только на георадаре, сообщает телеканал СВТ.

Основанием для гипотезы, что это может быть поместье Херигара, является то, что подобные здания во времена викингов были наперечет. К тому же дом "префекта" Бирки упоминается и описывается в письменных источниках того времени.

"Такие постройки могли принадлежать лишь местным начальникам. Очень многое говорит в пользу того, что это именно то самое поместье", - рассказывает археолог Юхан Рюнер.

По имеющимся данным, Херигар построил также и первую в Швеции христианскую церковь. В те времена религиозные сооружения всегда находились внутри ограды, окружавшей двор высокопоставленного чиновника. Это касается как языческих храмовых построек, так и позднее - христианских церквей. Однако площадь, заключенная внутри предполагаемой ограды, еще не исследована, и сейчас ученые могут лишь строить догадки.

"Это место может рассказать очень многое о возникновении городского общества Бирки, поскольку восходит к временам, ей предшествующим. Оно может дать неоценимый материал для понимания того, как Бирка управлялась и была организована", - отмечает Рюнер. По мнению археологов, находка также прольет свет на историю миссионерства в Скандинавии и ее процесса христианизации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Швеция
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Ученые из РФ и Франции исследуют дно образованных в вечной мерзлоте озер на Ямале
9
Лауреатов Нобелевской премии на банкете угостили лангустинами и перепелами
9
Ученые изучат найденные на Ямале жетоны с изображением Людовика XIV и древние украшения
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мужчина выстрелил из травматики в женщину в ходе дорожного конфликта на МКАД
2
Протестующие на подъездах к Киеву жгут покрышки и хотят встречи с премьером
3
Кремль не воспринимает как угрозу баллистические ракеты Китая у границ РФ
4
РФ, Иран и Турция решили создать механизм мониторинга прекращения огня в Сирии
5
Обещанного три дня ждут: что сделал Трамп за первые 72 часа президентства
6
WSJ: бронетехника США получила повреждения по пути из Германии в Польшу
7
Володин готов обсудить с ФЕОР слова Толстого о передаче Исаакиевского собора РПЦ
Темы дня
Реклама