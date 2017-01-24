Археологи обнаружили в столице викингов останки жилища королевского наместника

СТОКГОЛЬМ, 24 января. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Шведские археологи, ведущие раскопки на острове Бьерке, где когда-то находилась столица викингов Бирка, обнаружили ряд древних строений. Это останки здания длиной около 40 метров, следы еще одной древней постройки и окружавшей их ограды.

По мнению ученых, это может быть жилище Херигара, королевского наместника в Бирке, крещеного около 830 года монахом Ансгаром (801-865). Последний и принес христианство предкам современных шведов.

В настоящее время эксперты могут делать лишь предположения, поскольку большая часть зданий пока находится под землей. Полностью "видна" находка только на георадаре, сообщает телеканал СВТ.

Основанием для гипотезы, что это может быть поместье Херигара, является то, что подобные здания во времена викингов были наперечет. К тому же дом "префекта" Бирки упоминается и описывается в письменных источниках того времени.

"Такие постройки могли принадлежать лишь местным начальникам. Очень многое говорит в пользу того, что это именно то самое поместье", - рассказывает археолог Юхан Рюнер.

По имеющимся данным, Херигар построил также и первую в Швеции христианскую церковь. В те времена религиозные сооружения всегда находились внутри ограды, окружавшей двор высокопоставленного чиновника. Это касается как языческих храмовых построек, так и позднее - христианских церквей. Однако площадь, заключенная внутри предполагаемой ограды, еще не исследована, и сейчас ученые могут лишь строить догадки.

"Это место может рассказать очень многое о возникновении городского общества Бирки, поскольку восходит к временам, ей предшествующим. Оно может дать неоценимый материал для понимания того, как Бирка управлялась и была организована", - отмечает Рюнер. По мнению археологов, находка также прольет свет на историю миссионерства в Скандинавии и ее процесса христианизации.