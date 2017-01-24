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Античный некрополь обнаружен в центре города Бордо

Наука
24 января, 15:13 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Захоронение насчитывает четыре десятка могил. Предполагается, что оно связано с крупной европейской пандемией - Юстиниановой чумой
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ПАРИЖ, 24 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французские археологи обнаружили в самом центре города Бордо (юго-запад страны) крупный некрополь. Об этом сообщил глава местного Бюро археологических работ Ксавье Перро. По его данным, античное захоронение насчитывает четыре десятка могил.

"Это очень редкий исторический объект для Франции", - заметил ученый. Одна из гипотез, объясняющая обнаружение здесь массового захоронения, основывается на том, что оно связано с крупной европейской пандемией - Юстиниановой чумой, распространившейся по континенту в VI веке. В тот период от опасного заболевания погибли миллионы людей. Как пояснил французский археолог, "о данной пандемии было известно по письменным источникам, однако археологических свидетельств пока найдено не было".

Основные вспышки смертельной болезни пришлись на конец Античности - начало Средневековья, что соответствует возрасту обнаруженных захоронений. Большая часть могил имеют стены из кирпичной кладки, а их своды покрыты черепицей. За время раскопок с ноября прошлого археологи обнаружили в раскопе около трех сотен человеческих останков. Также найдены саркофаги периода правления Меровингов (конец V в. - 751 г.) и немало монет. Некрополь стал почти случайной находкой - на него наткнулась контрольная археологическая инспекция в рамках подготовительных работ, предваряющих строительство крупного жилого дома.

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