Путин поздравит с праздником студентов и проведет заседание попечительского совета МГУ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду, в День российского студенчества (Татьянин день), проведет заседание попечительского совета МГУ им. М. В. Ломоносова и встретится со студентами.

Развитие МГУ

Как сообщила пресс-служба Кремля, на заседании попечительского совета МГУ "планируется обсуждение промежуточных итогов программы развития МГУ до 2020 года и формирования научно-технологического кластера "Воробьевы горы".

Путин, возглавляющий попечительский совет университета, неоднократно подчеркивал важную роль вуза, который, по его оценке, "на протяжении более двух с половиной веков способствовал приумножению культурного, научного, интеллектуального богатства России". На встрече с главой государства 10 января ректор МГУ докладывал, что университет занял третье место в мире по востребованности выпускников. Сейчас в МГУ учатся более 50 тысяч студентов и аспирантов.

Программа развития МГУ до 2020 года была принята в 2010 году. С 2013 года ведется разработка концепции университетского кампуса, в состав которой войдут площади общего, лабораторного и учебного назначения. Научно-технологическая долина "Воробьевы горы" будет открытой территорией, интегрированной в городскую среду. Рядом с фундаментальной библиотекой на новой территории МГУ планируется создание 630 тыс. кв. м новых объектов университетского кампуса, представляющих связанные между собой междисциплинарные научно-исследовательские, инновационные и образовательные кластеры. Среди них, например, биомедицинский, нанотехнологий и новых материалов, информационных технологий, робототехники, технологий специального назначения, исследований космоса.

Как отмечал Путин на прошлом заседании попечительского совета университета, "должен быть сформирован многопрофильный комплекс нового поколения", когда "на одной площадке должны быть созданы лаборатории, где будут проводиться фундаментальные исследования и эксперименты, центры внедрения инновационных разработок и опытные производства по приоритетным направлениям научно- технологического развития нашей страны".

Путин также рассчитывает, что роль попечительского совета в реализации крупных проектов МГУ будет возрастать. В совет входят руководители крупных компаний (в частности "Газпрома", "Роснефти", "Транснефти"), ученые, деятели культуры, парламентарии, многие из которых - выпускники вуза.

Праздник студентов

В среду глава государства встретится со студентами - участниками ежегодного Форума лидеров студенческих и молодежных организаций и поздравит их с праздником.

25 января было объявлено Днем российского студенчества указом президента РФ в 2005 году, когда праздновался 250-летний юбилей со дня основания Московского университета.